A che ora inizia Sogno azzurro: l’orario della messa in onda della serie su Rai 1

A che ora inizia Sogno Azzurro, la miniserie in quattro puntate in onda su Rai 1 dal 7 al 10 giugno 2021 per raccontare la preparazione della Nazionale guidata da Roberto Mancini in vista degli Europei di calcio? L’appuntamento è alle 20.30 per quattro serate su Rai 1, subito dopo il Tg1. La chiusura è prevista per le ore 21.20 circa, per lasciare poi spazio ai programmi di prima serata. Ogni puntata avrà quindi una durata di circa 50 minuti (spazi pubblicitari inclusi). Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 7 giugno 2021, ore 20,30

Seconda puntata: martedì 8 giugno 2021, ore 20,30

Terza puntata: mercoledì 9 giugno 2021, ore 20,30

Quarta puntata: giovedì 10 giugno 2021, ore 20,30

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Sogno azzurro, ma dove vedere le quattro puntate in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda in chiaro – gratis – dal 7 al 10 giugno alle 20.30 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre, 101 del decoder Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita – previa registrazione – RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay potrete rivedere in qualsiasi momento le puntate grazie alla funzione on-demand.