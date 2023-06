Sognando Parigi: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, mercoledì 7 giugno 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda il film Sognando Parigi, una commedia sentimentale targata Hallmark con Mallory Jansen e Joshua Sasse, i due protagonisti di una serie tv musicale a tema fiabesco ancora inedita in Italia (Galavant). La storia, come suggerisce il titolo, è ambientata nella capitale francese, la Città delle Luci, che tanto fa sognare gli americani e non solo ma le riprese, dirette da Claire Niederpreum, si sono svolte tra Parigi e Sofia, in Bulgaria. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Victoria, la protagonista femminile del film, è una wedding planner d’alto profilo che ha una ristretta cerchia di amici. Non vede l’ora di essere la damigella d’onore al matrimonio della sua migliore amica, che si terrà a Parigi. Tuttavia, la frenesia del momento è rovinata dallo scoprire che il testimone dello sposo, suo ex fidanzato e uomo che avrebbe voluto sposare, si presenterà alla cerimonia con la sua nuova compagna.

Scioccata e un po’ ferita, Victoria decide di riprendere i rapporti con Jacques, amico di penna con cui si scriveva da piccola e che vive proprio nella capitale francese. Ciò le dà nuovo slancio per vivere in maniera diversa la settimana del matrimonio. Trascorrendo Victoria e Jacques sempre più tempo insieme, quella vecchia amicizia di penna potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più intenso e profondo.

Sognando Parigi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sognando Parigi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco dei personaggi con i rispettivi attori:

Victoria: Mallory Jansen

Jacques: Joshua Sasse

Cameron Reisch: Lachlan Nieboer

Tracy: Jayne Wisener

Mike: Gregory Haney

Nathalie: Amy Louise Pemberton

Seth: John Macdonald

Jen: Amanda Blake

Henri: Frederic Gorny

Mia: Manal El-Feitury

Alex: Vlado Mihaylov

Allen: Euan Macnaughton

Beth: Janis Ahern

Chef: Emanuelle Gergana Todorova

Streaming e tv

Dove vedere Sognando Parigi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 7 giugno 2023 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.