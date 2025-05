Sognando Ballando con le stelle streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Sognando Ballando con le stelle è il nuovo show in diretta su Rai 1 questa sera, 16 maggio 2025, alle ore 21.30 con la prima puntata condotta da Milly Carlucci. Si tratta di un nuovo show in quattro puntate per celebrare i 20 anni di un programma di grande successo come Ballando con le stelle. Milly Carlucci, celebra questo traguardo con una novità assoluta, aprendo le porte del “Salone delle Feste” del programma cult di Rai 1, nel quale, per la prima volta, un professionista avrà la possibilità di diventare un “maestro”. Non un semplice spin-off ma un nuovo show, a Sognando entrano in pista i professionisti tra i quali si nasconde il prossimo nuovo maestro o maestra di Ballando. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming? Ecco le informazioni.

In tv

Lo show, come detto, va in onda stasera, 16 maggio 2025, alle 21.30 su Rai 1.

Sognando Ballando con le stelle streaming live

Non solo tv. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Sognando Ballando con le stelle? In tutto sono previste quattro puntate, ogni venerdì, in prima serata su Rai 1 a partire dal 9 maggio. Ecco la programmazione completa.