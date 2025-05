Sognando Ballando con le stelle: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata

Questa sera, 16 maggio 2025, alle ore 21.30 va in onda la seconda puntata di Sognando Ballando con le stelle, per quattro puntate, per celebrare i 20 anni di un programma di grande successo come Ballando con le stelle. Sarà anche l’occasione per rivedere in pista alcuni dei concorrenti e maestri più amati di queste edizioni. Ci sarà inoltre un’avvincente gara per scoprire chi sarà il nuovo maestro che entrerà nel cast della prossima stagione. Vediamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni

La giuria è sempre composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto con i tribuni Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra e la new entry Matteo Addino, con a bordo campo sempre Alberto Matano e i maestri.

Ecco i maestri selezionati al termine dei tre appuntamenti speciali, andati in onda nel daytime, con i maestri di Ballando con le stelle, che si esibiranno nel corso delle quattro puntate: Chiquito con Anastasia Kuzmina, Aly-Z con Moreno Porcu, Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli, Yuri con Alessandra Tripoli, Eleonora con Luca Favilla, Vanessa con Carlo Aloia, Mario con Veera Kinnunen, Hugo con Giada Lini, Janiya con Pasquale La Rocca e Valentina con Nikita Perotti.

Dopo una prima fase in cui i nuovi talenti danzeranno in coppia con i maestri del cast, la finale vedrà un cambio inedito: gli aspiranti balleranno insieme a vip delle edizioni passate, per dimostrare di saperli guidare e coinvolgere, proprio come sulla pista di Ballando.

Le coppie che si esibiranno nel corso della puntata sono: Chiquito con Anastasia Kuzmina; Aly-Z con Moreno Porcu; Yuri con Alessandra Tripoli; Eleonora con Luca Favilla; Vanessa con Carlo Aloia; Mario con Veera Kinnunen; Hugo con Giada Lini; Janiya con Pasquale La Rocca; Valentina con Nikita Perotti. La serata si svolgerà nello studio storico del talent, quello che ha reso grande il successo dello show, con la sua giuria, la sua band, i suoi tribuni: Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra, la new entry Matteo Addino e a “bordo campo”, sempre Alberto Matano. Tra non poche difficoltà, gli aspiranti maestri, dovranno dimostrare il loro talento e saranno messi alla prova con prove ad alta intensità, con la partecipazione anche di VIP delle edizioni precedenti, come Emanuele Filiberto, Natalia Titova e Massimiliano Rosolino e – ospite speciale- Francesco Totti.

Streaming e tv

Dove vedere Sognando Ballando con le stelle in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, 16 maggio 2025, alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.