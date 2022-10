Chi è Sofia Brixel, l’alunna de Il Collegio 7

Chi è Sofia Brixel, l’alunna de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? Ha 16 anni e viene da Chiavari, in provincia di Genova. E’ molto seguita sui suoi profili social, ha aperto diversi canali per ricordare la sorella, scomparsa ad appena 18 anni. Frequenta scienze umane ma sogna di diventare un’influencer e una modella. Se non dovesse riuscirci, si accontenterebbe di lavorare come psicologa. E’ sicura di poter aiutare i suoi coetanei a guardare la vita sotto un altro punto di vista insegnando loro che i momenti difficili fortificano. “Spero di realizzare questa cosa, però comunque ho un piano b, – racconta – quello di diventare psicologa”.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Sofia Brixel de Il Collegio 7, ma dove vedere le varie puntate del reality in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.