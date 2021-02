Sobibor – La grande fuga: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 7 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Sobibor – La grande fuga, film drammatico del 2018, ambientato durante la Seconda guerra mondiale. La sceneggiatura è basata sul libro “Alexander Pechersky: Breakthrough to Immortality” della scrittrice Ilya Vasiliev. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel campo di sterminio di Sobibór, nella Polonia invasa dai tedeschi, è in atto la soluzione finale, con lo sterminio di centinaia di migliaia di persone, che hanno la sola “colpa” di essere ebrei. Nell’ottobre del 1943 i prigionieri organizzano una vera e propria rivolta e trecento di essi, dopo aver ucciso 12 ufficiali delle SS, riescono ad evadere, nonostante le guardie ed i campi minati. Alla fine del conflitto i sopravvissuti saranno solo una cinquantina, compreso Alexander Pechersky, l’ufficiale sovietico che ha valorosamente guidato la rivolta.

Sobibor – La grande fuga: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sobibor – La grande fuga, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Konstantin Khabenskiy: Alexander Pechersky

Christopher Lambert: Karl Frenzel

Mariya Kozhevnikova: Selma

Michalina Olszańska: Hanna

Maximilian Dirr: Johann Neumann

Dainius Kazlauskas: Leo

Dirk Martens: Backman

Philippe Reinhardt: Siegfried Greitschus

Wolfgang Cerny:Gustav Wagner

Evgeniy Sarmont: Leithman

Fabian Kocięcki

Felice Jankell: Luca

Gela Meskhi

Ivan Zlobin

Joshua Rubin

Jovydas Starkus

Kacper Olszewski: Toowi

Mikołaj Krawczyk: Aksel

Mindaugas Papinigis: Berg

Roman Ageyev: Boris Tsybulsky

Sergey Godin: Arkady Weispapir

Wiesław Cichy

Streaming e tv

Dove vedere Sobibor – La grande fuga in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 7 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

