Stasera, giovedì 1 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini, conosciuto anche come Snake Eyes, è un film del 2021 diretto da Robert Schwentke. La pellicola, con protagonista Henry Golding, è il reboot della serie di film basati sulla linea di giocattoli G.I. Joe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In una foresta nei pressi di Washington, un padre e un figlio si fermano in uno chalet. Durante la notte vengono trovati da uomini misteriosi: il padre ordina al figlio di scappare e, una volta nascostosi, assiste all’esecuzione di quest’ultimo per mano del capo degli assalitori Augustine, che uccide l’uomo dopo aver scommesso la sua vita a dadi e averlo chiamato Snake Eyes. Vent’anni dopo, il figlio ha ereditato il nome del padre e si guadagna da vivere con lotte clandestine nella speranza di trovare l’assassino, finché non viene reclutato dallo Yakuza Kenta che ha informazioni su Augustine.

Alcune settimane dopo a Los Angeles, Snake lavora nel traffico d’armi Yakuza, ma quando gli viene ordinato di uccidere Tommy Arashikage, il cugino di Kenta, decide di salvarlo. Una volta in salvo, Tommy lo porta a Tokyo vedendo in lui un uomo d’onore da addestrare come ninja nel clan Arashikage, dopo aver spiegato che l’obbiettivo di Kenta è annientarlo da quando lo ha tradito. Comunque, la nonna di Tommy, l’attuale capo clan, non è molto d’accordo. Inoltre, Snake scopre che dovrà affrontare tre prove.

Snake in realtà fa il doppio gioco: Kenta, arrivato in Giappone, gli dà i dadi di Augustine e gli dice di rubare la Pietra del sole, il tesoro degli Arashikage. Snake affronta Hard Master e supera la prima prova con umiltà. La sera stessa Tommy, Akiko, la responsabile della sicurezza della villa, e Snake cercano di stanare Kenta, che riesce a fuggire, e trovano nel suo nascondiglio diverse armi col simbolo di un cobra rosso. Tornati alla villa Snake scopre che i Cobra sono una potente cellula terroristica intenzionata a provocare caos e conflitti nel mondo. Akiko contatta Scarlett, una sua conoscente e membro dei G.I Joe, uno speciale commando militare che combatte il terrorismo a livello globale e acerrimo nemico dei Cobra.

Henry Golding: Snake Eyes

Andrew Koji: Thomas “Tommy” Arashikage / Storm Shadow

Haruka Abe: Akiko

Takehiro Hira: Kenta

Úrsula Corberó: Baronessa

Samara Weaving: Scarlett

Iko Uwais: Hard Master

Peter Mensah: Blind Master

Dove vedere Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.