Smallfoot – Il mio amico delle nevi: trama, cast, doppiatori, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 22 ottobre 2022, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film Smallfoot – Il mio amico delle nevi, pellicola d’animazione del 2018 diretta da Karey Kirkpatrick e Jason Reisig. Il film racconta la storia di un gruppo di yeti che incontra un umano, ma ognuna delle due specie credeva l’altra fosse soltanto una leggenda. È basato sul libro Yeti Tracks di Sergio Pablos. Ma dove vedere Samllfoot in diretta tv e in streaming? Qual è la trama, il cast, il trailer? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Con un divertente rovesciamento di prospettiva, Smallfoot rivisita la leggenda dell’abominevole uomo delle nevi, dipinto nel film non come terribile spauracchio delle cime innevate, ma come membro di una pacifica comunità di lanosi Yeti. È Smallfoot, in questo esilarante universo alternativo, a far tremare i cuccioli e a incuriosire i giovani piedoni: un terrificante essere umano spelacchiato, senza zanne né pelliccia, e con un paio di piedi mostruosamente…piccoli.

Anche se non ne ha mai incontrato uno, il brillante Migo (Channing Tatum) è deciso a dimostrare ai suoi simili l’esistenza del fantomatico Uomo. L’eroica impresa gli assicura una certa fama all’interno della tribù, persino una chance con la ragazza dei suoi sogni. Ma la stravagante missione non va come previsto: la scoperta manda in subbuglio la semplice comunità di yeti, spaventata dalle creature che pullulano al di là del loro villaggio innevato. Toccherà a una briosa e improbabile amicizia ristabilire l’ordine e portare la pace tra i due mondi apparentemente inconciliabili.

Smallfoot – Il mio amico delle nevi: il cast del film. Doppiatori italiani

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Essendo un film d’animazione possiamo vedere quelli che sono i doppiatori italiani che danno la loro voce ai vari personaggi. Tra loro, Lodovica Comello, Lorenzo Licitra, Sofia Scalia, Luigi Calagna, Channing Tatum, Zendaya, Danny DeVito, Gina Rodriguez, James Corden, Yara Shahidi, Common, Ely Henry. Di seguito tutti i doppiatori italiani.

Channing Tatum: Migo

James Corden: Percy Patterson

Zendaya: Miki

Common: Guardapietre

LeBron James: Gwangi

Danny DeVito: Dorgle

Gina Rodriguez: Kolka

Yara Shahidi: Brenda

Ely Henry: Fleem

Jimmy Tatro: Thorp

Patricia Heaton: Mama Bear

Justin Roiland: Garry

Jack Quaid: Pilot

Sarah Baker: Soozie’s Mom

Trailer

Di seguito il trailer del film in onda su Italia 1.

Streaming e tv

Dove vedere Smallfoot? Il film, come già detto, arriva in prima serata su Italia 1 sabato 22 ottobre 2022, dalle ore 21:20 pronto ad entusiasmare grandi e piccini. Italia 1 è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 106 del decoder Sky. Chi vuole seguire il film in diretta streaming invece può farlo tramite MediasetPlay.