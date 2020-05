Sister Act 2, il film: trama, cast, streaming

Su Rai 2 torna in prima serata Sister Act 2, film cult con protagonista Whoopi Goldberg che interpreta Deloris Van. Il film segue il primo capitolo intitolato Sister Act – Una svitata in abito da suora ed è uscito in sala nel 1992. Sono passati quasi trent’anni eppure il film è più che apprezzato dal pubblico al punto che la Rai ha deciso di rimandarli in onda. Vediamo qual è la trama, il cast e lo streaming di Sister Act 2.

Sister Act 2 – Più svitata che mai: la trama

Il film segue la nuova strada di Deloris Van Cartier. Dopo essere scampata alla morte grazie all’aiuto delle suore del convento di Santa Caterina, la protagonista è tornata alla vita di sempre: continua quindi ad esibirsi come showgirl nei casinò ma le consorelle hanno accettato nel frattempo di dirigere la Saint Francis High Schook che, a causa dei pochi fondi, però rischia di chiudere per sempre. Quando Suora Maria Patrizia, Suora Maria Roberta e Suora Maria Lazzara chiedono aiuto a Deloris, spingendola ad accettare il lavoro di insegnante di musica nell’istituto, la donna allora accetta. Per evitare scandali, Deloris riprenderà però il nome di Suor Maria Claretta nascondendo la sua vera identità al preside e al resto dei docenti. Gli allievi però si dimostreranno presto disinteressati alle lezioni, soprattutto Rita Watson, così sprezzante, la ragazza infatti non vorrà collaborare con Suor Maria Claretta che invece cerca di spingere i suoi alunni verso un amore sconfinato per la musica e per il canto. E proprio quando Deloris sarà così vicina dal raggiungere il suo traguardo, la scuola è pronta a proclamare il fallimento. 0

Sister Act 2 – Più svitata che mai: il cast

Chi vediamo nel cast di Sister Act 2? Whoopi Goldberg, Kathy Najimy, Barnard Hughes, Mary Wickes, James Coburn, Michael Jeter, Wendy Makkena, Sheryl Lee Ralph, Robert Pastorelli, Thomas Gottschalk, Maggie Smith, Lauryn Hill, Brad Sullivan, Alanna Ubach, Jennifer Love Hewitt, Ryan Toby, Ron Johnson, Devin Damin.

Sister Act 2 – Più svitata che mai: dove vedere il film, tv e streaming

Dove vedere Sister Act? Il film va in onda questa sera – lunedì 18 maggio 2020 – in prima serata su Rai 2 alle ore 21,20. Il canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand. Buona visione!

