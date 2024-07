Sissi – La giovane imperatrice: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, martedì 9 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Sissi – La giovane imperatrice (Sissi – Die junge Kaiserin), film del 1956 diretto da Ernst Marischka con protagonisti Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Gustav Knuth, Vilma Degischer e Josef Meinrad, secondo di una trilogia di pellicole romantiche sulla vita dell’imperatrice austriaca Elisabetta di Baviera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Austria, 1854. Sissi, sposatasi con Francesco Giuseppe sul finale del primo film, si adatta difficilmente e lentamente alla vita di corte della monarchia asburgica, improntata alla più rigida etichetta spagnola. I contrasti maggiori sono con la suocera-zia: l’arciduchessa Sofia, infatti, interviene spesso negli affari della coppia, considerando i novelli sposi troppo giovani e inesperti per mandare avanti una famiglia come si deve, soprattutto se si tratta di una famiglia imperiale. La nascita della prima figlia di Sissi, chiamata Sofia, provoca un momento di forte rottura. L’arciduchessa, infatti, sottrae la bambina alla madre, ordinando che sia alloggiata in un’ala lontana del palazzo e affidandola alle cure delle governanti. Sissi è addolorata e offesa, ma rimane completamente delusa quando il marito non l’appoggia contro la suocera, anzi ne accetta le argomentazioni secondo le quali Sissi non è all’altezza di provvedere all’educazione della piccola arciduchessa.

Sissi, amareggiata, fugge dal palazzo e torna dalla sua famiglia in Baviera. Sua madre, quando capisce quello che ha fatto, si schiera dalla sua parte: è il padre, per una volta, che la rimprovera, anche se bonariamente, invitandola a tornare ai suoi doveri di moglie, madre e imperatrice. Durante la visita ai genitori, Sissi ritrova la gioia di vivere e riabbraccia le sorelle e i fratelli. Alla fine Francesco Giuseppe la raggiunge, si scusa, e le promette che riavrà sua figlia. La pacificazione permette il ritorno dell’imperatrice al palazzo.

Oltre ai problemi personali, però, ci sono i problemi politici, dato che l’imperatore, contro le decisioni della madre e del governo, annuncia un’amnistia verso l’Ungheria, allora una semplice provincia dell’Impero austriaco, togliendo lo stato di assedio: ciò avvicinerà molto i due paesi, sia grazie al conte Andrássy, sia grazie alla stessa Sissi, che si era adoperata appassionatamente per il riconoscimento della dignità di Regno autonomo all’Ungheria. Da allora l’Impero d’Austria verrà chiamato Impero austro-ungarico, formato da due regni distinti che hanno un re e una regina in comune. Alla fine del film si assiste al solenne e toccante momento dell’incoronazione a re e regina di Ungheria dei due sovrani austriaci.

Sissi – La giovane imperatrice: il cast

Abbiamo visto la trama di Sissi – La giovane imperatrice, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Romy Schneider: Elisabetta “Sissi” di Baviera

Karlheinz Böhm: Francesco Giuseppe I d’Asburgo

Vilma Degischer: Sofia d’Asburgo-Lorena

Magda Schneider: Ludovica di Baviera

Gustav Knuth: Massimiliano di Baviera

Vilma Degischer: Sofia di Baviera

Walther Reyer: conte Andrassy

Senta Wengraf: contessa Bellegarde

Helene Lauterböck: contessa Esterházy

Josef Meinrad: Böckl

Erich Nikowitz: Francesco Carlo d’Asburgo

Streaming e tv

Dove vedere Sissi – La giovane imperatrice in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 9 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.