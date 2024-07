Sissi – Destino di un’imperatrice: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, domenica 14 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Sissi – Destino di una imperatrice, film del 1957 diretto da Ernst Marischka con protagonisti Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Gustav Knuth, Uta Franz, Walter Reyer, Vilma Degischer e Josef Meinrad. Ultimo anello della trilogia di film romanzati sulla vita dell’imperatrice austriaca Elisabetta di Baviera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1867. La giovane imperatrice Elisabetta ama viaggiare e in particolare trascorre il suo tempo in Ungheria, paese per il quale prova un grande amore. Qui la nobiltà è rappresentata dal conte Andrássy, il quale è in realtà anche innamorato dell’imperatrice e conta su di lei e sul suo carisma per ottenere un miglior stato giuridico per l’Ungheria. A sua volta, Sissi cerca di far riconciliare l’impero con il partito dei ribelli, che vorrebbero l’indipendenza per il loro paese.

Decisasi a tornare a Vienna, Sissi incontra il marito che è venuto a prenderla e insieme passano alcuni giorni felici in montagna. Lì, tuttavia, l’imperatrice si sente male e successivamente scopre di avere una grave infezione polmonare che poi verrà complicata da una depressione psicosomatica. Nella speranza di guarire, Sissi intraprende un viaggio verso mete più calde: approderà così prima a Madera e poi a Corfù. Dopo molti mesi lontana dalla corte, la malattia verrà superata anche grazie alla vicinanza dell’energica e positiva madre Ludovica.

Una volta guarita, Sissi accompagna il marito in una visita diplomatica in Italia, con tappe a Milano e a Venezia, due città che a quel tempo facevano parte del Regno Lombardo-Veneto, possedimento austriaco nel Nord Italia, e dove già in passato si erano manifestate rivolte contro la dominazione asburgica, la più vasta delle quali, nel 1848 (Cinque Giornate di Milano, insurrezione di Venezia), aveva portato una effimera libertà, con la nascita di Governi provvisori a Milano e nelle altre città, e la costituzione della Repubblica di San Marco.

In entrambe le città, la coppia reale si scontrerà con lo sdegno dei cittadini nei confronti di ciò che i due sovrani rappresentano: a Milano, l’aristocrazia locale rifiuta di presenziare alla Scala (inviando, in propria vece, la servitù) davanti alla coppia imperiale. Invece a Venezia, il toccante incontro in Piazza San Marco di Sissi con la figlioletta che non vede da lungo tempo, intenerirà gli animi della folla in un primo tempo fredda, preludendo così a un finale di riconciliazione.

Sissi – Destino di un’imperatrice: il cast

Abbiamo visto la trama di Sissi – Destino di un’imperatrice, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Romy Schneider: Elisabetta “Sissi” di Baviera

Karlheinz Böhm: Francesco Giuseppe I d’Asburgo

Vilma Degischer: Sofia d’Asburgo-Lorena

Magda Schneider: Ludovica di Baviera

Gustav Knuth: Massimiliano Giuseppe in Baviera

Uta Franz: Elena di Baviera

Walther Reyer: Gyula Andrássy

Vilma Degischer: Sofia di Baviera

Josef Meinrad: colonnello Böckl

Senta Wengraf: contessa Bellegarde

Erich Nikowitz: Francesco Carlo d’Asburgo-Lorena

Streaming e tv

Dove vedere Sissi – Destino di un’imperatrice in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 14 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.