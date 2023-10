Chi è Simone Ferrante: il fidanzato di 19 anni di Pamela Prati, ospite a Domenica In

Pamela Prati è ospite oggi pomeriggio a Domenica In, 1 ottobre 2023, nello studio di Mara Venier, dove anni fa parlò di Mark Caltagirone e dei suoi figli. Ora la showgirl, archiviato quel caso che tenne banco per mesi, ha un nuovo fidanzato. Si chiama Simone Ferrante e ha 19 anni. “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento”, ha scritto la showgirl su Instagram, postando una foto in compagnia di un uomo che sembrava molto giovane.

Ma chi è il fidanzato di Pamela Prati? Si chiama Simone Ferrante, è un modello e ha 19 anni: ha quindi 45 anni in meno di Pamela. I due sono stati visti insieme a Roma e tra le vie del centro storico li hanno visti mentre si abbracciavano, baciavano e si scambiavano sguardi complici. La differenza d’età non sembrerebbe dunque un grande problema.

“Detesto la parola toy-boy. Le persone non sono giocattoli, e l’età in fondo è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene”, aveva detto la Prati in passato. Nelle foto pubblicate da Chi Pamela Prati e Simone Ferrante cenano insieme e poi si scambiano tenere effusioni per strada come qualsiasi coppia. Pamela Prati ha così trovato il modo giusto per consolarsi dopo gli anni difficili dello scandalo con il finto fidanzato Mark Caltagirone. La showgirl inoltre è nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show.

“Il mio destino è amarti sempre, spero che tu possa essere sempre presente. Il mio destino è che i tuoi baci arrivino sempre a me. Vivi sempre nel mio corpo. È il mio destino amarti così tanto. Perché questa è stata la nostra fortuna. È il mio destino, mi fai impazzire”, ha scritto Pamela postando una foto al Colosseo. Simone Ferrante è un modello di diciannove anni, originario del casertano, che lavora per un’agenzia di moda e ha diverse conoscenze nel mondo dello spettacolo.