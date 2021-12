Chi è Simona Branchetti, la conduttrice di Pomeriggio Cinque News | Canale 5

Simona Branchetti è la conduttrice di Pomeriggio Cinque News, il programma di Canale 5 in onda dal 20 dicembre 2021 e fino al 14 gennaio 2022 alle ore 17.25, dopo Love is in the Air. La trasmissione di informazione prende dunque il posto di Pomeriggio Cinque e di Barbara d’Urso durante il periodo delle feste di Natale. La D’Urso tornerà regolarmente in onda dal 17 gennaio. Per Simona Branchetti si tratta di una nuova esperienza alla guida di un programma informativo di Canale 5, dopo che quest’estate era stata alla guida di Morning News, al posto di Mattino Cinque. Ma chi è Simona Branchetti? Si tratta di una giornalista del Tg5 molto apprezzata, con un passato a Sky. Ecco la sua carriera, l’età, la vita privata, il fidanzato e il profilo Instagram.

Chi è: carriera e vita privata

Giornalista, è uno dei volti più apprezzati del Tg5 dal 2007. Tra i temi di cui si è maggiormente occupata, cronaca, salute e benessere. Prima di approdare a Maediaset, ha fatto parte della redazione di SkyTg24. Simona Branchetti nasce in provincia di Forlì Cesena, a Meldola precisamente, il 15 Agosto del 1976. Si laurea in Giurisprudenza a Bologna. Inizia a collaborare con svariati giornali locali dove ha l’opportunità di maturare un po’ di esperienza e di interfacciarsi con il mondo del giornalismo. La sua primissima collaborazione, che di fatto la proietta nel mondo del giornalismo, è quella con La voce di Forlì.