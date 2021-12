Pomeriggio Cinque News: perché non conduce Barbara d’Urso

Pomeriggio Cinque va in vacanza per la sosta natalizia, e al suo posto arriva Pomeriggio Cinque News, un programma di informazione che ci accompagnerà durante le feste nel pomeriggio di Canale 5. A condurlo non c’è Barbara d’Urso: perché? La storica conduttrice si gode qualche giorno di vacanza, al suo posto troviamo Simona Branchetti, giornalista di punta del Tg5.

Da oggi e fino al 14 gennaio 2022 la cronista sarà alla guida di Pomeriggio Cinque News, che andrà in onda allo stesso orario in cui normalmente il pubblico è abituato a vedere Barbara d’Urso. Per tutti i fan di Barbarella però non c’è da temere, la d’Urso tornerà regolarmente in onda dal 17 gennaio. Pomeriggio Cinque News sfiderà dunque La Vita in diretta di Alberto Matano su Rai 1, che però oggi – 20 dicembre – non va in onda perché il conduttore è in isolamento precauzionale a causa di un contatto con un positivo al Covid. Appuntamento con Pomeriggio Cinque News su Canale 5 alle ore 7.25 dopo Love is in the Air. Sul nuovo programma, Simona Branchetti ha detto: “Immagino che, visto il mio profilo professionale, ci sarà più spazio per l’attualità e la cronaca, pur con la leggerezza del pomeriggio televisivo”.

Chi è Simona Branchetti

Ma chi è la conduttrice di Pomeriggio Cinque News, che prende il posto di Barbara d’Urso durante le feste di Natale? Giornalista, è uno dei volti più apprezzati del Tg5 dal 2007. Tra i temi di cui si è maggiormente occupata, cronaca, salute e benessere. Prima di approdare a Maediaset, ha fatto parte della redazione di SkyTg24. Simona Branchetti nasce in provincia di Forlì Cesena, a Meldola precisamente, il 15 Agosto del 1976. Si laurea in Giurisprudenza a Bologna. Inizia a collaborare con svariati giornali locali dove ha l’opportunità di maturare un po’ di esperienza e di interfacciarsi con il mondo del giornalismo. La sua primissima collaborazione, che di fatto la proietta nel mondo del giornalismo, è quella con La voce di Forlì.

Collabora anche con alcune emittenti televisive come Odeon Tv, TMC e Stream Tv. Nel 2003 Simona Branchetti approda alla neonata Sky, diventando un volto della all-news Sky Tg24. Nel 2007 approda al Tg5, dove inizialmente conduce il notiziario nella fascia oraria mattutina, poi l’edizione delle 13, prima insieme al collega giornalista Giuseppe Brindisi e successivamente da sola.

Ha già condotto un programma di informazione su Canale 5, quest’estate, ma al mattino, con Morning News, dalle ore 8.45 e fino alle 11. Ora l’esperienza di Pomeriggio Cinque News. Secondo alcune indiscrezioni, un domani potrebbe avere un impegno quotidiano su Canale 5 più duraturo. Per quanto riguarda la vita privata di Simona Branchetti, sappiamo che la giornalista è fidanzata dal 2017 con Carlo Longari, noto avvocato romano. Prima di Carlo invece, ha avuto una storia d’amore molto importante con Federico Quaranta, celebre conduttore televisivo. I due sono stati sposati per quattro anni circa, dal 2008 al 2012. Su Instagram è seguita da 30mila persone.