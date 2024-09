Simon Coleman – Il salto dell’angelo: tutto quello che c’è da sapere

Simon Coleman – Il salto dell’angelo: trama, cast e streaming

Questa sera, mercoledì 18 settembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Simon Coleman – Il salto dell’angelo, film di genere poliziesco del 2022 diretto da Nicolas Copin con Jean-Michel Tinivelli e Raphaëlle Agogué. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Durante un lancio, il paracadute di Agathe Fournier, istruttrice di paracadutismo di 29 anni, non si apre. La giovane muore davanti agli occhi delle amiche e colleghe Candice e Nora. Simon Coleman e la sua partner scoprono che le cinghie dell’imbracatura di Agathe sono state tagliate: è omicidio. Mentre Simon cerca di organizzare la nuova vita familiare, il torneo annuale di badminton e la visita a sorpresa della zia Victoria lo mettono in difficoltà.

Simon Coleman – Il salto dell’angelo: il cast

Abbiamo visto la trama di Simon Coleman – Il salto dell’angelo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jean-Michel Tinivelli: Simon Coleman

Raphaëlle Agogué: Audrey Castillon

Ted Etienne: Cyril Langlois

Alika Del Sol: Commissario Gaëlle Leclerc

Lilie Sussfeld: Violette Arnaud

Noam Kourdourli: Sam Arnaud

Romane Libert: Clara Arnaud

Vanessa Guedj: Corinne

Streaming e tv

Dove vedere Simon Coleman in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 4 settembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.