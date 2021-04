Chi è Silvia Verdone, la moglie di Christian De Sica

Chi è Silvia Verdone la moglie di Christian de Sica nonché sorella di Carlo Verdone? Si tratta di un’importante produttrice cinematografica, nata a Roma il 25 febbraio 1958, ed è la figlia dello storico del cinema Mario Verdone, sorella dell’attore e regista Carlo e del regista Luca. Molto riservata, non ama apparire in tv. Una delle sue rare esperienze in tv risale alla fine degli anni Settanta come signorina buonasera della Rai, per l’allora appena nata Rete 3. Nel 1980 sposa l’attore Christian De Sica, dal cui matrimonio nascono i figli Brando e Maria Rosa, quest’ultima presente con il padre nello show di Rai 1 di oggi, 3 aprile 2021, Una serata tra amici. Decide quindi per diversi anni di dedicarsi alla famiglia e ai figli. Soltanto verso gli anni Duemila Silvia Verdone torna a vita pubblica iniziando l’attività di produttrice, per le pellicole 3 e Simpatici e antipatici dirette dal marito, e dello spettacolo teatrale Parlami di me.

Vita privata

L’amore fra Christian De Sica e Silvia è nato quando lei era giovanissima e inizialmente è stato contrastato dalla famiglia Verdone. All’epoca infatti la sorella di Carlo aveva solo 14 anni e De Sica era uno dei migliori amici di suo fratello. “Una volta mi sono scontrato con Carlo Verdone, che è anche mio cognato, davanti a casa mia. Lui dice che mi ha menato, invece ci siamo solo strattonati, lui ce l’aveva con me perché uscivo con sua sorella. Mi diceva: “Tu sei un pu******re, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo, è piccola!”, ha raccontato Christian De Sica in un’intervista. I due si sono sposati nel 1980 e dalla loro unione sono nati due figli: Brando, arrivato nel 1983, e Maria Rosa, classe 1987.

