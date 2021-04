Una serata tra amici: anticipazioni, ospiti e scaletta dello show di Christian De Sica su Rai 1

Una serata tra amici è il one man show di Christian De Sica in onda questa sera, sabato 3 aprile 2021, su Rai 1 in prima serata dalle 21.25. L’attore ripercorrerà tutta la sua carriera artistica e anche privata, in un percorso di memoria punteggiato da tanti momenti di spettacolo, anche intensi e speciali. Un appuntamento da non perdere che segna il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv, con una band di 32 elementi.

Anticipazioni e ospiti

Una serata tra amici è il one man show di Christian De Sica che conclude il ciclo di appuntamenti targati A grande richiesta, che nelle scorse settimane hanno visto protagonisti artisti del calibro di Loredana Bertè, Patty Pravo e I ricchi e poveri. Si tratterà di uno show tra canzoni e ricordi, in cui si ripercorrerà la carriera e la vita di Christian con tanti ospiti che avranno molti aneddoti da raccontare. Una passeggiata tra musica e parole, una serie di monologhi esilaranti di Christian De Sica, grande affabulatore. Ad accompagnare l’attore romano una band di 32 elementi, ma soprattutto Maria Rosa De Sica, figlia di Christian, al suo debutto in tv, che per la prima volta canterà con il padre. Altro ospite d’eccezione della serata sarà Carlo Verdone. Una serata tra amici è un programma prodotto in collaborazione con Ballandi. Scritto da Christian De Sica e Pino Strabioli, con Simone di Rosa, Marco Pantaleo, Simone Pinelli e con Francesco Valitutti. Le scene sono di Marco Calzavara. La fotografia è di Marco Lucarelli. La regia di Cristiano D’Alisera. La Direzione Musicale di Marco Tiso. Produttore Esecutivo Ballandi Andrea Mazzoni.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Christian De Sica ha dichiarato: “L’idea di Una serata tra amici nasce dallo spettacolo teatrale “Christian racconta Christian De Sica”, che ho portato in scena un paio di anni fa con Pino Strabioli. Attraverso le canzoni della mia vita racconto aneddoti divertenti, romantici, malinconici. L’ho un po’ cambiato: ho invitato Carlo Verdone, che prima ancora di essere mio cognato è mio amico da sempre, e mia figlia Maria Rosa per cantare insieme la nostra canzone”. L’idea di duettare insieme – spiega l’attore – è stata della figlia: “Lei ha studiato design di moda, ora fa la stilista e la costumista ma le è sempre piaciuto cantare. A 4 anni era nel coro dell’asilo, poi è cresciuta e io le dicevo: “Hai una bella voce, sei brava ma è difficile riuscire in questa strada”. L’ho un po’ scoraggiata, ma lei ha sempre continuato a studiare. Stavolta mi ha proposto: “Facciamo una canzone insieme?”. E io ne sono stato felice”. Christian e Maria Rosa De Sica canteranno insieme I’m in the mood for love di Julie London.

Una serata tra amici: streaming e tv

Dove vedere Una serata tra amici in diretta tv e live streaming? Lo show con Christian De Sica, come detto, va in onda oggi – 3 aprile 2021 – in prima tv su Rai 1 dalle 21.25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

