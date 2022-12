Il giallo di Silvia Toffanin a Sanremo: “Ha rifiutato”. La Rai smentisce: “Non è mai stata invitata”

La Rai smentisce di aver invitato Sivlia Toffanin a Sanremo 2023

È diventato un vero e proprio giallo la presunta partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo 2023.

Secondo quanto svelato dall’Adnkronos la conduttrice di Verissimo sarebbe stata in lizza tra le co-conduttrici della kermesse musicale con la presentatrice che avrebbe rifiutato.

Silvia Toffanin non commenta l’indiscrezione, ma poco dopo esce un comunicato, poi sparito dalla circolazione, in cui si legge: “In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione”.

“È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico – si apprende – Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche”.

Il giallo, però, si è arricchito di un nuovo capitolo: secondo quanto svelato da Tv Blog che cita fonti Rai, infatti, la conduttrice in realtà non sarebbe mai stata invitata.

“Va detto però che secondo quanto apprendiamo da fonti vicine al Festival di Sanremo, quest’anno la signora Toffanin non sarebbe stata proprio chiamata a ricoprire quel ruolo, incarico che invece le era stato offerto nell’edizione del 2020 del Festival di Sanremo, quella pre-Covid”.

Più tardi, però, fonti Mediaset confermato a Fanpage l’indiscrezione: “Silvia Toffanin è stata contattata per la prima volta nel 2020 e ha rifiutato. È stata ricontattata quest’anno per prendere parte all’edizione 2023 e ha rifiutato ancora perché molto presa da Verissimo che va in onda due volte a settimana”.