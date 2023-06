Chi è Silvia Salis, l’ex atleta vice presidente del CONI a Oggi è un altro giorno

Chi è Silvia Salis, l’ex atleta vice presidente del CONI ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1? Silvia Salis (Genova, 17 settembre 1985) è un’ex atleta e dirigente sportiva italiana, martellista, vincitrice di dieci titoli italiani tra invernali (6) ed assoluti (4). Dal 2021 è vicepresidente vicario del CONI.

Il papà Eugenio è stato custode dell’impianto genovese di Villa Gentile. Ha iniziato a praticare atletica leggera nel 1993 quando aveva 8 anni. Ha provato un po’ tutte le specialità e poi si stava specializzando nel salto in lungo (a 9 anni saltava 3,70 m) però verso i 13 anni ha provato a fare dei lanci ed i risultati sono stati sorprendenti. È stata scoperta ai lanci dal tecnico Valter Superina, ex martellista che l’ha allenata per molti anni. L’esordio con la Nazionale assoluta arriva agli Europei di Göteborg in Svezia nel 2006. Nel 2007 conquista un quarto posto agli Europei under 23 a Debrecen in Ungheria ed un nono alle Universiadi thailandesi di Bangkok.

Due medaglie d’argento (invernali ed assoluti) e una d’oro (universitari) ai campionati italiani del 2008. Settima a Spalato in Croazia in occasione della Coppa Europa invernale di lanci e quinta ad Annecy in Francia in occasione dell’ultima edizione della Coppa Europa (sostituita l’anno dopo dall’Europeo per nazioni). Nello stesso anno sono arrivati i risultati oltre i 70 metri, ma anche la parziale delusione olimpica di Pechino: infatti ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino dove però non è riuscita ad esprimersi ai massimi livelli.

Lasciatà l’attività agonistica per un infortunio nell’aprile 2016, Silvia Salis è divenuta dirigente della squadra per la quale gareggiava, le Fiamme Azzurre. Il 6 novembre 2016 è stata eletta nel Consiglio Federale della FIDAL. Nel 2017 è stata eletta nel Consiglio Nazionale del CONI, il Comitato Olimpico Italiano. Nel maggio 2021 è stata eletta vicepresidente vicario del CONI alla cui presidenza è stato confermato Giovanni Malagò.

Vita privata

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Silvia Salis? Il 14 novembre 2020 la vicepresidente del CONI ha sposato il regista Fausto Brizzi. La coppia è in dolce attesa. A dare la bella notizia è stata la coppia tramite Instagram dove è stata pubblicata l’ecografia. “Ti aspettiamo”, ha scritto la futura mamma, aggiungendo un cuoricino azzurro, indizio dell’arrivo un maschio. Il piccolo è atteso per dopo l’estate. Per la dirigente sportiva, 37 anni, sarà il primo figlio, mentre per il regista, 54, il secondo. Brizzi è padre anche di Penelope Nina, 7 anni, avuta dall’ex moglie Claudia Zanella.

Fausto Brizzi e Silvia Salis si sono conosciuti a una festa di Natale della Federazione di atletica, come raccontato dalla coppia a Vanity Fair nel 2020. Un amore nato in fretta. “Avevo un ruolo di rappresentanza e cercavo di scambiare qualche parola, per ospitalità. Ma lui stava lì, a fissarmi, ammutolito. Finché a un certo punto gli ho detto “ciao eh”, e l’ho mollato come una palo”, ha raccontato la Salis. Poi il primo invito a cena, fino alle nozze, doppie. La prima cerimonia, infatti, è stata il 14 novembre 2020, in Campidoglio, mentre per la seconda, nel 2021, scelsero le Maldive.