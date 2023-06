Silvia Mezzanotte, chi è il marito (compagno) Massimiliano

Chi è il marito o il compagno di Silvia Mezzanotte, la cantante ex voce dei Matia Bazar ospite di Oggi è un altro giorno? La cantante è legata da molti anni a Massimiliano, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. I due sono molto riservati, per cui non si hanno tante informazioni in merito. Non è ben chiaro se i due siano fidanzati oppure sposati. In un’intervista Silvia Mezzanotte ha dichiarato: “Ci amiamo da dieci anni, ma lui, non essendo un uomo di spettacolo o comunque appartenente a questo mondo, non si farà mai vedere in una trasmissione o sulle copertine di un giornale”.

Sappiamo che Massimiliano, marito di Silvia Mezzanotte, si occupa di persone con disabilità ed è di qualche anno più grande della moglie o compagna. La coppia non ha mai avuto figli. “Un figlio? Non è arrivata l’occasione, poi quando ho incontrato Massimiliano, eravamo già grandi. Lui, poi, ha già un figlio. Ma non mi manca la maternità”, ha dichiarato la cantante ex dei Matia Bazar.

I due vivono insieme a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Entrambi godono della cittadinanza onoraria e lei ha aperto una scuola di canto nel paese. “Ci siamo incontrati per uno spettacolo che aveva organizzato perché lui si occupa di disabilità e io, in quella circostanza, ho cantato di fronte ad un pubblico che era metà udente e metà sordo. Lui mi aveva chiesto le canzoni perché, con le sue assistenti, le segnava in modo che anche le persone sorde potessero fruirne. Da lì è iniziato un percorso che ci ha poi portati a stare insieme”, ha raccontato Silvia Mezzanotte.