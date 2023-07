Signora Volpe: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Canale 5

Quante puntate sono previste per Signora Volpe, la nuova serie in onda su Canale 5? In tutto si tratta di tre episodi da 90 minuti ciascuno, in onda dal 19 luglio 2023 alle ore 21.25 in prima serata. Un avvincente giallo a tinte familiari con protagonista Sylvia Fox (interpretata da Emilia Fox): in vacanza in Italia per le nozze della nipote, l’ex spia britannica si trova, tra l’Umbria e il Lazio, a fronteggiare complessi misteri. Vediamo la programmazione completa.

Prima puntata: 19 luglio 2023

Seconda puntata: 26 luglio 2023

Terza puntata: 2 agosto 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni episodio di Signora Volpe? Si tratta di tre puntate da 90 minuti ciascuna. Appuntamento su Canale 5 intorno alle ore 21.25. La fine è prevista per le 23.20. La serie è girata interamente in Italia, tra l’Umbria con in particolare Panicale, e il Lazio tra Roma e il Lago di Bracciano.

Streaming e tv

Dove vedere Signora Volpe in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 per tre settimane ogni mercoledì dal 19 luglio 2023 alle ore 21.25. Anche in streaming su Mediaset Play e NOW.