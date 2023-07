Signora Volpe: trama, cast, quante puntate, location e streaming della serie su Canale 5

Questa sera, 19 luglio 2023, alle ore 21.25 su Canale 5 va in onda in prima serata e in prima visione la nuova serie Signora Volpe, una fiction inglese girata quasi interamente in Italia e composta da tre puntate. La storia segue le indagini in territorio italiano di una ex spia britannica, Sylvia Fox (interpretata da Emilia Fox). Vediamo insieme la trama, il cast, quante puntate sono previste e dove vedere in streaming Signora Volpe.

Trama

La protagonista della serie è Sylvia Fox, un’ex spia britannica, che dovrebbe adesso accontentarsi di lavorare al quartier generale dell’MI6, un’agenzia di spionaggio di Londra. Il matrimonio della nipote Alice – figlia della sorella Isabel – sembra cadere al momento giusto: l’evento le permetterebbe una vacanza in Italia. Gli inconvenienti, per, non tardano ad arrivare: lo sposo svanisce nel nulla e un cadavere viene ritrovato nel lago adiacente alla sua abitazione. Quelle che dovevano essere vacanze, diventano per Sylvia un’occasione per tornare sul campo e dare libero sfogo alle sue capacità investigative: e, al contempo, di aiutare sua nipote Alice. I misteri iniziali celano ulteriori interrogativi e inquietanti episodi, dalla scomparsa di una donna a un complotto ai danni di un figlio di un politico russo. Si tratta di un giallo avvincente che indaga anche gli ambiti familiari, immersa in splendide location del nostro Paese.

Signora Volpe: il cast

Protagonista della longeva serie “Testimoni silenziosi”, Emilia Fox interpreta Sylvia Fox, ed è affiancata anche da alcuni attori italiani. La serie è creata da Rachel Cuperman e Sally Griffiths (che arrivano dal mondo dell’Ispettore Barnaby), nel cast troviamo Giovanni Cirifera che ha recitato in Tutti Pazzi per Amore, RIS ed è stato Santo Versace in American Crime Story di Ryan Murphy, e qui è il capitano dei Carabinieri Giovanni Riva. Isabel, la sorella di Syliva, è interpretata da Tara Fitzgerald, mentre Imma Piro (Mina Settembre, I Bastardi di Pizzofalcone) è la nipote. Ecco tutti gli attori di Signora Volpe e i relativi personaggi interpretati.

Emilia Fox (Sylvia Fox)

Tara Fitzgerald (Isabel Vitale)

Giovanni Cirfiera (Capitano Riva)

Matteo Carlomagno (Matteo Vitale)

Imma Piro (Antonella Vitale)

Mehdi Meskar (Samir Hamdani)

Jamie Bamber (Adam Haines)

Issy Knopfler (Alice Shepherd)

Luigi Di Fiore (Ercole Guerra)

Andrea Piedimonte (Salvatore Zampa)

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Signora Volpe su Canale 5? In tutto tre episodi da 90 minuti ciascuno per tre imperdibili prime serate. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 19 luglio 2023

Seconda puntata: 26 luglio 2023

Terza puntata: 2 agosto 2023

Signora Volpe: location

Come detto la serie in onda in tre puntate su Canale 5 è girata interamente in Italia, tra l’Umbria con in particolare Panicale, e il Lazio tra Roma e il Lago di Bracciano. “Sono rimasta incantata. Roma è una città straordinaria, in cui ho vissuto tre mesi” ha detto la protagonista, Emilia Fox. “Il lago di Bracciano è incantevole. Ci nuotavamo ogni fine settimana. Questo Paese ha qualcosa di unico”.

Streaming e tv

Dove vedere Signora Volpe in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 per tre settimane ogni mercoledì dal 19 luglio 2023 alle ore 21.25. Anche in streaming su Mediaset Play e NOW.