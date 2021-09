Siamo solo noi – Sei come 6: gli ospiti del docu-concerto su Vasco Rossi su Canale 5

Siamo solo noi – Sei come 6 è il docu-concerto evento su Vasco Rossi in onda questa sera, sabato 11 settembre 2021, in replica su Canale 5 dalle 21.25. Il documentario ripercorre i sei concerti di Vasco Rossi nella cornice di San Siro, lo stadio di Milano. Ma non solo. Si tratta di una full immersion che ripercorre tramite flashback i momenti salienti della sua carriera, anche con foto e immagini inedite, partendo da quel primo concerto a San Siro del 1990. Non mancheranno poi numerosi ospiti, personaggi dello spettacolo e cantanti che racconteranno quanto l’influenza di Vasco e della sua musica abbia influenzato le proprie vite.

Gli ospiti e i cantanti

Siamo solo noi – sei come 6 sarà introdotto e narrato da Gerry Scotti, storico conduttore di Canale 5. Per l’occasione, saranno tantissimi gli esponenti del mondo dello spettacolo che vorranno lasciare il proprio contributo e prendere parte al progetto dedicato al rocker italiano. Tra gli spalti e non, a raccontare dell’influenza di Vasco Rossi nella loro vita saranno in tanti: Joe Bastianich, Alessandro Borghese, Victoria Cabello, Marco Camisani Calzolari, Luca Zingaretti, Giovanna Caprioli, Piero Chiambretti, Sfera Ebbasta, Riccardo Genovese, Ghali, Luigi Lamarina, Achille Lauro, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Enrico Nigiotti, Federica Panicucci, Max Pezzali, Luisa Ranieri, Pepsy Romanoff, Valeria Solarino e Diego Spagnoli.

Il commento di Vasco (attraverso due interviste esclusive realizzate una a Lignano Sabbiadoro e l’altra a San Siro nello stadio vuoto) sarà il filo conduttore di questo “Diario di Bordo” che vuole catturare l’onda che si viene a creare tra il pubblico, l’artista e la band. Un “racconto nel racconto” sarà quello del “Popolo di Vasco”: storie esemplari e rappresentative di chi era a San Siro nel 1990, quando Vasco fu il primo cantate italiano a calcare l’erba del Meazza, e che ha continuato a seguirlo. Ad accompagnare Vasco, la sua insostituibile band: Vince Pastano, Beatrice Antolini, Matt Laug, Alberto “Il Lupo” Rocchetti, Frank Nemola, Andrea Torresani, Stef Burns, e con la straordinaria partecipazione di Claudio “Il Gallo” Golinelli. Appuntamento con Siamo solo noi – Sei come 6 questa sera, sabato 11 settembre 2021, in replica su Canale 5 dalle 21.25.