Siamo solo noi – Sei come 6: il docu-concerto su Vasco Rossi su Canale 5

Siamo solo noi – Sei come 6 è il docu-concerto di Giorgio Verdelli dedicato a Vasco Rossi che Canale 5 ripropone oggi, sabato 11 settembre 2021, in replica alle 21.25. Ad accompagnare il racconto di questo straordinario artista, che ha innovato la musica italiana, tanti altri cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo, grandi fan del “Blasco”. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di Siamo solo noi – Sei come 6.

Anticipazioni e ospiti

L’idea è quella di raccontare le 6 “splendide giornate” vissute dal rocker di Zocca a San Siro nel 2019. Una vera e propria full immersion nel concerto di Vasco costruita come in un gigantesco flashback televisivo che inizia dallo smontaggio del palco e ripercorre la magia della serata, passando continuamente da Vasco al pubblico alla band, dalle prove sino all’ultima data. Un racconto innovativo e quasi in tempo reale in cui le emozioni si intrecciano coi ricordi del primo San Siro del 1990 attraverso foto e immagini inedite. Gerry Scotti sarà il narratore di questo viaggio all’interno del mondo di Vasco Rossi. “Se mi avessero detto a 20 anni che avrei fatto questa storia non ci avrei mai creduto: salire sul palco per me è stata una guerra perché sono timido”, così dichiara il cantante in uno spezzone del docu-concerto in onda questa sera.

Il documentario sulla residency da sei date allo stadio Meazza di San Siro a Milano ha visto impegnato Vasco Rossi in ben sei appuntamenti. Il docu-concerto vuole ripercorrere i momenti salienti del rocker italiano tanto amato dagli italiani (e non solo) e lo farà attraverso parole e canzoni che lo hanno reso così famoso. La scelta dei brani seguirà un ordine logico e biografico, raccontando un pezzo della sua carriera.

Nel corso di Siamo solo noi – Sei come 6 ci saranno tante testimonianze di personaggi noti. Il commento di Vasco (attraverso due interviste esclusive realizzate una a Lignano Sabbiadoro e l’altra a San Siro nello stadio vuoto) sarà il filo conduttore di questo “Diario di Bordo” che vuole catturare l’onda che si viene a creare tra il pubblico, l’artista e la band. Un “racconto nel racconto” sarà quello del “Popolo di Vasco”: storie esemplari e rappresentative di chi era a San Siro nel 1990, quando Vasco fu il primo cantate italiano a calcare l’erba del Meazza, e che ha continuato a seguirlo.

Tanti i testimonial che raccontano l’influenza delle canzoni di Vasco nella loro vita ricordiamo: Joe Bastianich, Alessandro Borghese, Victoria Cabello, Marco Camisani Calzolari, Luca Zingaretti, Giovanna Caprioli, Piero Chiambretti, Sfera Ebbasta, Riccardo Genovese, Ghali, Luigi Lamarina, Achille Lauro, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Enrico Nigiotti, Federica Panicucci, Max Pezzali, Luisa Ranieri, Pepsy Romanoff, Valeria Solarino e Diego Spagnoli.

Qual è il segreto della “contemporaneità” di quattro generazioni che si ritrovano nelle canzoni del rocker di Zocca in momenti diversi della propria vita? Ciascuno di loro, giovane o vecchio, ha attraversato il momento “C’è chi dice no” oppure il “Come Vorrei” soffrendo perché “Mi si escludeva”, perché alla fine l’imperativo è “Vivere o niente”.

Il tutto rispettando il ritmo “interno” del concerto, la sua ritualità, cercando di emozionare il pubblico a casa per immergerlo in quella l’atmosfera che fa di un concerto di Vasco una esperienza unica. Ad accompagnare Vasco, la sua insostituibile band: Vince Pastano, Beatrice Antolini, Matt Laug, Alberto “Il Lupo” Rocchetti, Frank Nemola, Andrea Torresani, Stef Burns, e con la straordinaria partecipazione di Claudio “Il Gallo” Golinelli.

Streaming e tv

Siamo solo noi va in onda in replica sabato 11 settembre 2021 in prima serata su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset è visibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre (505 in HD, 105 di Sky), oppure potete seguire in diretta streaming l’evento tramite MediasetPlay.