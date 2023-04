Si masturba con il cuscino di un hotel: polemiche per la scena della serie Netflix

Fa discutere una scena della serie Netflix Ossessione, un thriller erotico in quattro episodi, diventata virale tra le novità della popolare piattaforma streaming. La miniserie è tratta da Il Danno di Josephine Hart ed è interpretata da Richard Armitage. Nel dettaglio in questione, presente nel secondo episodio, si vede un uomo intento a masturbarsi con un cuscino.

Il protagonista è un chirurgo inglese di mezza età, William Farrow, attratto dalla sensuale fidanzata del figlio, con la quale inizia una scabrosa relazione. La donna si trova con il fidanzato Jay, il figlio del dottor Farrow, in un hotel di Parigi. Il medico li ha seguiti fino a raggiungere di nascosto la ragazza in strada e abbrancarla per un momento fugace di passione.

La donna, preoccupata e sconvolta dall’ossessione dell’uomo, lascerà frettolosamente Parigi. Il medico a quel punto cercherà disperatamente di ottenere la stessa stanza di albergo dove ha soggiornato la sua amata. Giunto in camera, il personaggio interpretato da Armitage si denuda e annusando i cuscini damascati dove si è appoggiata la donna comincia a strusciarsi su di essi iniziando a masturbarsi.

La scena è diventata virale in rete, suscitando l’ilarità di molti utenti. Ma c’è anche chi ha storto il naso per una sequenza a dir poco piccante.