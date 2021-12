Show Dogs – Entriamo in scena: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 30 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Show Dogs – Entriamo in scena, film del 2018 diretto da Raja Gosnell, interpretato da Will Arnett e Natasha Lyonne e doppiato da Ludacris, Jordin Sparks, RuPaul, Gabriel Iglesias, Shaquille O’Neal, Stanley Tucci, Alan Cumming, Anders Holm, Blake Anderson e Kate Micucci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Max è un agente eccezionale, un cane poliziotto addestrato, beniamino di tre piccioni, abituato a cavarsela da solo. Una notte, al porto, s’imbatte nel rapimento di un cucciolo di panda e nell’agente dell’FBI che sta investigando sul caso. Tra Max e l’umano Frank non è amore a prima vista, ma il commissario non sente ragioni e li accoppia: parteciperanno sotto copertura ad una prestigiosa mostra canina al Caesars Palace di Las Vegas e sgomineranno il contrabbando illegale di animali rari. La coppia sbirro su due zampe e cane poliziotto ha fatto la storia di cinema e televisione ma non conosce stanchezza.

Show Dogs – Entriamo in scena: cast e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Show Dogs – Entriamo in scena, ma quali sono gli attori e i doppiatori che formano il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Will Arnett: Frank

Natasha Lyonne: Mattie

Omar Chaparro: Señor Gabriel

Oliver Tompsett: Chauncey

Andy Beckwith: Berne

I doppiatori italiani invece sono:

Giampaolo Morelli: Max

Barbara D’Urso: Daisy

Cristiano Malgioglio: Phelipe

Nino Frassica: Karma

Giulio Berruti: Dante

Marco Bocci: Carly

Valeria Marini: Persefone

Ale e Franz, Lucia Ocone: Ale, Franz & Lucy (Trio di piccioni)

Benji & Fede: Benji & Fede

Lino Guanciale: Luthe

Claudio Amendola: Deepak

Rocio Muñoz Morales: Lolita

Rossella Brescia: Rossella

Giacomo Ferrara: Giacomo

Carlo Conti: Rottweiler 1

Giorgio Panariello: Rottweiler 2

Marco Masini: Rottweiler 3

Fabio Canino:Rottweiler 4

Chiara Francini: Mamma Rottweiler

Francesco Pannofino: Cane 1

Michela Andreozzi: Cane 2

Carolina Crescentini: Cane 3

Streaming e tv

Dove vedere Show Dogs – Entriamo in scena in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratutia RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.