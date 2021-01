Show Dogs – Entriamo in scena: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 6 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Show Dogs – Entriamo in scena, film del 2018 diretto da Raja Gosnell, interpretato da Will Arnett e Natasha Lyonne. Il film è stato accolto negativamente dalla critica, che lo hanno accusato di includere una scena che normalizza l’adescamento dei bambini, costringendo gli studi a tagliare nuovamente il film. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Max è un agente eccezionale, un cane poliziotto addestrato, beniamino di tre piccioni, abituato a cavarsela da solo. Una notte, al porto, s’imbatte nel rapimento di un cucciolo di panda e nell’agente dell’FBI che sta investigando sul caso. Tra Max e l’umano Frank non è amore a prima vista, ma il commissario non sente ragioni e li accoppia: parteciperanno sotto copertura ad una prestigiosa mostra canina al Caesar’s Palace di Las Vegas e sgomineranno il contrabbando illegale di animali rari. La coppia sbirro su due zampe e cane poliziotto ha fatto la storia di cinema e televisione ma non conosce stanchezza.

Show Dogs – Entriamo in scena: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Show Dogs – Entriamo in scena, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori presenti nel film:

Will Arnett: Frank

Natasha Lyonne: Mattie

Omar Chaparro: Señor Gabriel

Oliver Tompsett: Chauncey

Andy Beckwith: Berne

Streaming e tv

Dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 6 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

