Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 1 agosto 2024, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile, film del 2010 di Ugo Fabrizio Giordani con Giorgio Panariello ed Enrico Brignano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast.

Trama

L’agente assicurativo Fabio Romano vede il suo posto di lavoro minacciato dalla crisi. L’azienda per cui lavora è stata acquisita da una società concorrente, c’è solo un posto disponibile per la sua posizione ed il suo nome è in ballottaggio con quello del collega De Pascalis. Per riuscire ad ingraziarsi il nuovo presidente Saraceni, Fabio, dopo aver scoperto che questi è in vacanza a Sharm el-Sheikh, decide di portare tutta la famiglia sul Mar Rosso, nonostante la sua avversione per il mare. Tuttavia, il soggiorno si rivela piuttosto movimentato anche per la presenza del suo avversario. Alla fine sia Fabio che il suo “nemico” avranno una bella sorpresa.

Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile: il cast

Abbiamo visto la trama di Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giorgio Panariello: Guido Saraceni

Enrico Brignano: Fabio Romano

Maurizio Casagrande: Gennaro De Pascalis

Cecilia Dazzi: Franca Romano

Elena Russo: Sabrina De Pascalis

Michela Quattrociocche: Martina Romano

Laura Torrisi: Nina Saraceni

Hassani Shapi: Hassan

Fioretta Mari: Nonna Camilla

Sergio Muniz: Luca

Walter Santillo: Antonio

Ludovica Bizzaglia: Giulia Romano

Daniele La Leggia: Michele Saraceni

Gabriele Penteriani: Amedeo De Pascalis

Streaming e tv