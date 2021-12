Le serie tv del 2022 da vedere secondo il Serialista

Il 2021 è stato caratterizzato dalla crescita dello streaming con un’offerta da parte dei vari player sempre più ricca e varia, e il trend non accenna a stabilizzarsi. Nessuna sorpresa, stando anche agli ultimi dati di Agcom che raccontano che in Italia preferiamo le piattaforme addirittura alla televisione generalista, chiaro segnale che l’on-demand e la personalizzazione dei contenuti stanno spingendo gli abbonamenti. A questo, di contro, corrisponde la difficoltà oggettiva di orientarsi nel mare magnum delle proposte dei vari servizi, alcune di valore, altre di scarsa qualità. E nonostante il rallentamento dovuto all’emergenza Covid le produzioni vanno avanti per regalare nuove stagioni e nuovi “originals” che vedremo nel corso del 2022. Se abbiamo appena salutato “Gomorra”, fiore all’occhiello di Sky inserita tra le 10 migliori serie secondo il New York Times, e siamo riusciti a dire addio pure alla banda de “La casa di Carta” (anche se Netflix ha promesso uno spin-off su Berlino) tante serie sono pronte a trattenerci sul divano, un episodio dopo l’altro.

SKAM ITALIA

La quarta stagione sembrava aver chiuso un ciclo perchè seguiva fedelmente l’originale norvegese e invece Netflix e Cross Production, insieme allo showrunner Ludovico Bessegato, hanno deciso di dare alla serie (tra le migliori del genere) una quinta stagione, incentrata su un personaggio storico del gruppo a cui si aggiunge qualche new entry.

PRISMA

Il 2022 sarà anche l’anno di questa nuova serie young-adult sempre a firma di Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, gli stessi di Skam, ma che sarà disponibile su Amazon Prime Video. Al centro del plot, due gemelli adolescenti alla ricerca della propria identità

BORIS

La grande attesa è tutta per la quarta, inedita stagione della serie lanciata nel 2007 da Fox e che sarà disponibile in esclusiva su Disney+. Un ritorno clamoroso di tutto il cast guidato da Pannofino/René Ferretti che però non dirigerà più la fiction “Gli Occhi del Cuore” ma sarà sul set di un titolo importantissimo per una piattaforma. Inutile dire che non vediamo l’ora.

LE FATE IGNORANTI

Un film di successo può rappresentare dell’ottimo materiale per una serie reboot. E’ il caso del classico di Ferzan Ozpetek che diventa una produzione Disney+ (sarà disponibile nella sezione Star) ancora diretta dal regista turco ma con un cast tutto nuovo che comprende Cristiana Capotondi, Luca Argentero e Ambra Angiolini.

HOUSE OF THE DRAGON

A tre anni dalla fine di Game Of Thrones arriverà su Sky e Now il prequel della serie, ambientato circa tre secoli prima degli avvenimenti del Trono di Spade, e racconterà la storia della dinastia dei Targaryen, famosa per avere dato i natali a Daenerys.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI

Nel nuovo anno potremo finalmente vedere su Amazon Prime Video la serie tratta da “Il Signore degli anelli”, la saga fantasy di Tolkien che dovrebbe avere 5 stagioni. Anche in questo caso si tratta di un prequel e la speranza del produttore è che possa diventare il nuovo GoT.

SUCCESSION

A proposito di saga, quella dei Roy, famiglia disfunzionale capeggiata dal magnate dei media Logan circondato dai suoi figli bramosi di soldi e potere (serie capolavoro), dovrebbe continuare con la quarta stagione in arrivo alla fine del 2022 su HBO e quindi in Italia su Sky e Now.

STRANGER THINGS

Abbiamo lasciato, ormai tre anni fa, Undici che prova ad ambientarsi in California e smania per rivedere Mike. La quarta stagione, dopo una lunga attesa per i fan, promette di tornare a occupare il primo posto dei più visti di Netflix nell’estate del 2022.