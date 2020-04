Serena Rossi, chi è la spalla di Andrea Bocelli in Un nuovo giorno: carriera, vita privata, fidanzato

Questa sera, 28 aprile 2020, su Rai 1 va in onda l’evento Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live che vedrà il tenore toscano cantare diversi brani, un percorso musicale per raccogliere fondi da destinare a chi ha bisogno. Al suo fianco ci sarà Serena Rossi. Ma chi è Serena Rossi? La sua carriera? La vita privata? Di seguito tutte le informazioni sulla giovane attrice e conduttrice di Un nuovo giorno.

Carriera

Serena Rossi nasce a Napoli il 31 agosto 1985 da una famiglia di musicisti molisani originari di Montefalcone nel Sannio, esordisce nel 2002 come cantante nel musical C’era una volta… Scugnizzi di Claudio Mattone ed Enrico Vaime. L’anno dopo viene scritturata per il ruolo di Carmen Catalano in Un posto al sole, ruolo che, a periodi alterni, la Rossi ricoprirà nella soap opera sino alla fine del decennio. Quest’interpretazione la lancia nel mondo dello spettacolo, tant’è che quando nel 2005 torna in teatro lo fa da protagonista: recita, infatti, nel musical Mal’aria, scritto e diretto da Bruno Garofalo, versione napoletana di Romeo e Giulietta. Il primo dicembre 2006 esce nel frattempo il suo primo lavoro discografico, un EP intitolato Amore che, raccolta di 5 brani folk tratti da Un posto al sole. Poi la sua carriera prende il via con diversi ruoli a teatro, cinema e in serie tv.

Nel 2014 Serena Rossi partecipa come concorrente alla trasmissione di Rai 1 Tale e quale show, vincendo la quarta edizione, nonché la terza dello spin-off Il torneo.

Nel 2017, a settembre, sostituisce temporaneamente Caterina Balivo, in maternità, alla guida del programma pomeridiano Detto fatto di Rai 2, mentre il mese seguente è la protagonista dello show del sabato sera Celebration di Rai 1, accanto a Neri Marcorè. Nel 2018 è scelta da Renzo Rubino per duettare nel brano Custodire al Festival di Sanremo; nello stesso anno segue la conduzione di Da qui a un anno, su Real Time, e il commento italiano della finale dell’Eurovision Song Contest su Rai 1. Per la stessa rete, nel 2019 interpreta Mia Martini nel film TV biografico Io sono Mia di Riccardo Donna. Sempre nel 2019 ha condotto lo show Ali di libertà di Andrea Bocelli dal Teatro del Silenzio di Lajatico, in provincia di Pisa. Show da cui sarà estratta la sua partecipazione e montata nel programma in onda oggi, Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live.

Serena Rossi: vita privata, fidanzato e figlio

Dal 2008 Serena Rossi è legata sentimentalmente all’attore Davide Devenuto, conosciuto sul set di Un posto al sole, da cui ha avuto un figlio nel 2016. Quanto alla sua vita privata, “a 23 anni ho preso da sola, per la prima volta, un volo intercontinentale per raggiungere Davide (il fidanzato, ndr). Ci stavamo frequentando da poco e lui era a New York per lavoro così gli ho fatto una sorpresa, sentivo che agli inizi c’era bisogno di questo gesto. E il mio istinto aveva ragione, ne valeva la pena e oggi siamo una famiglia”. Diego, il loro bambino, non è un grande fan dei lavori della mamma. Serena è stata anche doppiatrice di Frozen: “Da maschietto ancora non si è appassionato a Frozen, per ora preferisce Up, Alla ricerca di Nemo e Gli Aristogatti”.

Per seguire Serena Rossi appuntamento dunque a stasera, 28 aprile 2020, su Rai 1 o RaiPlay con Un giorno nuovo – Andrea Bocelli Live.

