Serena Bortone conduce con la mascherina a Oggi è un altro giorno: perché, il motivo

Perché Serena Bortone conduce con la mascherina la puntata di oggi, 14 gennaio 2022, di Oggi è un altro giorno, in diretta su Rai 1? La giornalista lo ha spiegato in apertura della trasmissione: è stata in contatto con una persona positiva al Covid, e quindi, nel rispetto dei protocolli anti-contagio, conduce indossando una mascherina Ffp2. Per lo stesso motivo indossa un dispositivo di protezione anche uno degli “affetti stabili” della trasmissione, Jessica Morlacchi. Secondo quanto raccontato nei giorni scorsi da Serena Bortone, il fidanzato della cantante è risultato positivo. Ecco perché entrambe ad Oggi è un altro giorno indossano la mascherina. Segno evidente del momento difficile che tutti stiamo ancora vivendo.

Streaming e tv

