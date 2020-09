Senza tregua 2: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 19 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Senza tregua 2 (titolo originale: Hard Target 2), film del 2016 diretto da Roel Reiné. È il sequel di Senza tregua del 1993. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’ex-marine Wes Baylor, dopo aver ucciso sul ring il suo rivale amico, continua a dannarsi per quel fatto. Un giorno Aldrich lo scova e gli propone un’ultima battaglia. Arrivato nell’Asia del sud, scopre che è stato ingannato e sarà costretto a partecipare ad una caccia all’uomo dove lui è la preda

Senza tregua 2: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Senza tregua 2, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Scott Adkins: Wes Baylor

Robert Knepper: Aldrich

Rhona Mitra: Sofia

Temuera Morrison: Madden

Ann Truong: Tha

Adam Saunders: Esparto

Jamie Timony: Landon

Peter Hardy: Jacob Zimling

Sean Keenan: Tobias Zimling

Troy Honeysett: Jonny Sutherland

Streaming e tv

Dove vedere Senza tregua 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 19 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Ma non solo. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Insomma, perdersi il film sarà veramente complicato.

Potrebbero interessarti Will Hunting – Genio ribelle: trama e cast del film su Tv8 Chiamami col tuo nome, la trama e il finale del film L’era Glaciale 2 – Il disgelo: trama, doppiatori e streaming del film d’animazione