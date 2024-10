Sempre al tuo fianco: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, domenica 20 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Sempre al tuo fianco, la serie tv diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella che vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatori della Protezione Civile, persone normali in circostanze eccezionali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della quinta puntata dal titolo “Ferite aperte”, Sara, dopo il malore improvviso di Renato, scoprirà come stanno le cose. La donna verrà informata dai medici della malattia di Renato, che fino a quel momento ha voluto nasconderle la verità per proteggerla e non farla preoccupare. Per Sara sarà un duro colpo da accettare, anche se in un primo momento sarà furiosa: anche se Renato ha voluto solo proteggerla, non aveva il diritto di decidere al suo posto. Nonostante le difficoltà personali, i due dovranno gestire una importante emergenza sanitaria: un virus si è diffuso da un laboratorio zooprofilattico e per non rischiare un nuovo Covid, la sua propagazione deve essere fermata il prima possibile.

Nel secondo episodio della puntata di oggi di Sempre al tuo fianco, dal titolo “Verità tossiche”, Sara e Renato, malgrado i mille problemi che stanno affrontando, proveranno ad avvicinarsi ancora una volta. La donna sembrerà pronta a perdonarlo dopo il segreto della malattia ed entrambi si confesseranno a vicenda di amarsi ancora. Prima di uscire allo scoperto, però, dovranno trovare il modo giusto per affrontare i loro sospetti. Intanto Victor verrà assolto da tutte le accuse grazie al suo potente avvocato, ciò però non basterà a sciogliere i dubbi di Ginevra, la quale continuerà a sospettare che l’uomo sia realmente colpevole e che stia mentendo a tutti.

Sempre al tuo fianco: il cast

Abbiamo visto la trama di Sempre al tuo fianco, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ambra Angiolini: Sara Nobili

Andrea Bosca: Renato Lussu

Peppino Mazzotta: Massimo

Tecla Insolia: Marina

Fortunato Cerlino

Luigi Fedele

Thomas Trabacchi

Alessandro Tedeschi

Streaming e tv

Dove vedere Sempre al tuo fianco in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.