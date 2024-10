Sempre al tuo fianco: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, domenica 13 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Sempre al tuo fianco, la serie tv diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella che vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatori della Protezione Civile, persone normali in circostanze eccezionali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sara resterà delusa dalla freddezza di Renato e deciderà di partire per Stromboli insieme a Marina, così da poter monitorare i lavori sui sensori del vulcano. Durante il soggiorno sull’isola, però, la donna finirà per lasciarsi andare con Massimo: i due finiranno a letto insieme, anche se il giorno dopo la donna se ne pentirà amaramente e farà i conti con i sensi di colpa. Sara si sentirà sempre più sotto pressione, al punto da avere un acceso scontro con Canovi, che la accuserà di aver commesso una leggerezza durante un’emergenza sull’isola. Intanto Ginevra riuscirà a far confidare Victor su ciò che lo tormenta: anni fa, quando era ancora un ultrà, era stato coinvolto in una rissa durante la quale un uomo perse la vita.

Victor si ritroverà a essere interrogato sul caso dell’uomo morto diversi anni prima e, nonostante venga accusato da un testimone, professerà la sua totale innocenza. Intanto Renato conoscerà meglio Marina: tra i due nascerà un feeling che non passerà inosservato agli occhi di Sara, la quale si renderà conto di amarlo ancora e di non voler perderlo. La donna deciderà così di seguire il suo cuore e confesserà definitivamente a Massimo che non torneranno più insieme, nonostante quel momento di intimità che hanno vissuto. Per quanto riguarda le condizioni di salute di Renato, andrà incontro a un grave peggioramento del suo stato di salute. Sara si mostrerà molto preoccupata, tanto da temere il peggio.

Sempre al tuo fianco: il cast

Abbiamo visto la trama di Sempre al tuo fianco, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ambra Angiolini: Sara Nobili

Andrea Bosca: Renato Lussu

Peppino Mazzotta: Massimo

Tecla Insolia: Marina

Fortunato Cerlino

Luigi Fedele

Thomas Trabacchi

Alessandro Tedeschi

Streaming e tv

Dove vedere Sempre al tuo fianco in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.