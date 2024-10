Sempre al tuo fianco streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Stasera, domenica 13 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Sempre al tuo fianco, la serie tv diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella che vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatori della Protezione Civile, persone normali in circostanze eccezionali. Dove vedere Sempre al tuo fianco in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Sempre al tuo fianco streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Sempre al tuo fianco, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale: 12 episodi). La prima sarà trasmessa domenica 15 settembre 2024; la sesta e ultima domenica 20 ottobre 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):