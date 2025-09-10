Icona app
TV

Semplicemente Fiorella: anticipazioni, ospiti e scaletta dello show (in replica) della Mannoia su Rai 1

di Anton Filippo Ferrari
Semplicemente Fiorella: anticipazioni, ospiti, cantanti, scaletta e streaming show Mannoia

Questa sera, mercoledì 10 settembre 2025, alle ore 21.30 in replica su Rai 1 va in onda lo show Semplicemente Fiorella, un’imperdibile festa musicale per celebrare i 70 anni di Fiorella Mannoia, ambientata nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla a Roma e già trasmessa lo scorso settembre. Uno straordinario concerto-evento per festeggiare l’artista, nella dimensione per lei più naturale, quella del palco. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

In un anno così speciale per festeggiare questo traguardo, Fiorella Mannoia è stata circondata dal calore del pubblico e di tanti ospiti, colleghi e amici che condivideranno la scena con lei, per uno show coinvolgente ed emozionante, sulle note dei grandi successi del suo repertorio e di tante sorprese, accompagnati da una super band e da un’orchestra sinfonica.

Semplicemente Fiorella: ospiti, cantanti e scaletta

Ma quali sono gli ospiti e la scaletta di Semplicemente Fiorella? Ve lo diciamo subito: si tratta di Carlo Conti, Francesco Gabbani, Ligabue, Claudio Baglioni, Giorgia, Ornella Vanoni, Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Ron, Frankie Hi NRG MC, Luca Barbarossa, Enrico Ruggeri, Amara, Natty Fred, Ermal Meta, Danilo Rea, Giorgio Panariello, Paola Turci, Elodie, Alessandra Amoroso, Noemi, Tosca.

La poliedrica artista ha cantato i suoi pezzi più famosi e duettato, con amici/he e colleghi/e sulle note dei brani che l’hanno fatta apprezzare dal grande pubblico.

Streaming e tv

Dove vedere Semplicemente Fiorella in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – mercoledì 10 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Ricerca