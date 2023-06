Sei mai stata sulla Luna?: trama, cast, location e streaming del film

Stasera, sabato 10 giugno 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Sei mai stata sulla Luna?, film del 2015 di Paolo Genovese, interpretato da Liz Solari, Raoul Bova e Neri Marcorè. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, dalla trama al cast.

Trama

Guia, giovane e bella ragazza italo-spagnola, dirige una famosa rivista di moda, lavoro che la porta a dividersi con successo tra il jet set di Milano e Parigi insieme alla fidata assistente Carola, fredda e ligia al lavoro, e al compagno Marco, ambizioso e opportunista. Cinica e snob, la vita di Guia prende una piega inaspettata quando, alla morte del padre, si ritrova erede della vecchia e dimenticata masseria pugliese dove da bambina trascorreva le estati: qui vivono ancora Pino, cugino affetto da un ritardo mentale, e il fattore Renzo, tanto affascinante quanto burbero, il quale si occupa di crescere il figlio Toni oltreché di portare avanti l’azienda agricola. Arrivata controvoglia nel Meridione perché decisa a liberarsi al più presto della tenuta, anche sfrattando Pino e Renzo senza troppi complimenti, onde tornare velocemente alla sua carriera, tuttavia col passare dei giorni Guia si rende conto che la sua patinata vita solo in apparenza riesce ad appagarla; infatti, lontana dal suo frenetico mondo, la ragazza finisce per apprezzare sempre più la semplice e sincera umanità del posto, fatta dal parroco Paolo, dai baristi-rivali Delfo e Felice, dalla romantica bancaria Mara alla costante ricerca dell’amore, dal risoluto contadino Oderzo, dal notaio Dino con la passione per la lingua latina, e da Rosario, il quale alterna il lavoro di macellaio a quello di agente immobiliare.

Sei mai stata sulla Luna?: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sei mai stata sulla Luna?, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liz Solari: Guia

Raoul Bova: Renzo

Giulia Michelini: Carola

Pietro Sermonti: Marco

Dino Abbrescia: Dino

Nino Frassica: Oderzo

Sabrina Impacciatore: Mara

Neri Marcorè: Pino

Rolando Ravello: don Paolo

Sergio Rubini: Delfo

Emilio Solfrizzi: Felice

Paolo Sassanelli: Rosario

Maurizio Mattioli: il cardinale

Location

Ma dove è stato girato (location) Sei mai stata sulla Luna? Il film è stato girato principalmente in Puglia, regione dove è inoltre ambientata gran parte della storia. La Masseria, che di fatto è la protagonista del film si trova Crispiano, un comune della provincia di Taranto. Ma sono molte le località della Puglia che si possono vedere nel film: da Nardò (si può riconoscere Piazza Salandra, le chiese di Santa Terese e di Sant’Antonio e alcune vide del centro) a Galatina, da Brindisi a Martina Franca. Oltre che in Puglia, il regista Paolo Genovese ha girato alcune scene della sua commedia anche a Milano e a Parigi.

Streaming e tv

Dove vedere Sei mai stata sulla Luna? in diretta tv e live streaming? In film, come detto, va in onda stasera – 10 giugno 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.