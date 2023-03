Sei donne – Il mistero di Leila: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata

Questa sera, martedì 14 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza e ultima puntata di Sei donne – Il mistero di Leila, la nuova serie televisiva drammatica italiana scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Vincenzo Marra. Nel cast: Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Maurizio Lastrico e Alessio Vassallo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella terza e ultima puntata, continuano le indagini della PM Anna Conti per fare luce sulla scomparsa di Leila. Insieme all’ispettore Emanuele Liotta, passa in rassegna i video del centro sportivo che era spesso frequentato da Leila. La giovane, infatti, si allenava in quella struttura. Così, viene alla luce un nuovo e interessante elemento. Dopo l’estate, si era reso evidente un cambiamento nello stato d’animo della scomparsa. Leila, infatti, mostrava un certo disagio.

Anna decide di interrogare la più cara amica di Leila, Aysha, per capire se qualche evento avesse particolarmente turbato la ragazza dopo l’estate, quando si era verificato un drastico calo nel suo rendimento sportivo. Aysha, ancora una volta, si rivela poco utile alle indagini e sostiene di non ricordare alcun dettaglio in particolare. Tuttavia, rivive dei momenti drammatici della sua migliore amica, quando – proprio poco dopo l’estate – sembrava volersi fare del male. Anna, poi, riceverà un aiuto dalla professoressa di Leila, che ha un’ipotesi su quanto accaduto durante l’estate che ha segnato il cambiamento della ragazza. Ritiene che abbia vissuto la sua prima storia d’amore, ma che qualcosa non sia andata per il verso giusto perché, conferma, è effettivamente rientrata portandosi un’evidente tristezza sulle spalle.

Sei donne – Il mistero di Leila: cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Sei donne – Il mistero di Leila, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Maya Sansa: Anna Conti

Isabella Ferrari: Viola

Ivana Lotito: Michela

Denise Tantucci: Alessia

Alessio Vassallo: Emanuele

Giulia Fiume: Giulia

Cristina Parku: Aysha

Silvia Dina Pacente: Leila

Michele De Virgilio: Luigi Onofri

Simone Borrelli: Enrico

Filippo Marsili: Tiziano

Alessio Del Mastro: Francesco

Francesca Fioretti: Chiara

Anna Terio: Benedetta

Lucia Nigri: Gloria

Renata Di Leone: Madre di Aysha

Giusy Frallonardo: Professoressa Vinti

Gianfelice Imparato: Marcello Trifoni

Pier Giorgio Bellocchio: Roberto

Fausto Maria Sciarappa: Lorenzo

Maurizio Lastrico: Gregorio

Streaming e tv

Dove vedere Sei donne – Il mistero di Leila in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.