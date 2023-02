Sei donne – Il mistero di Leila: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Questa sera, martedì 28 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Sei donne – Il mistero di Leila, la nuova serie televisiva drammatica italiana scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Vincenzo Marra. Nel cast: Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Maurizio Lastrico e Alessio Vassallo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Leila scompare insieme al suo patrigno Gregorio. A occuparsi dal caso è la PM Anna Conti, stimata e autorevole professionista con un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo matrimonio, che la rende dura nei rapporti interpersonali, soprattutto con il nuovo ispettore Emanuele, appena arrivato in Procura. Trovando nella sparizione di Leila delle analogie con il suo passato, si butta senza tregua nella risoluzione del caso, inizialmente sottovalutato dalla Procura come un semplice allontanamento volontario. Iniziano ad affiorare bugie, incongruenze e testimonianze poco convincenti.

Sei donne – Il mistero di Leila: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama di Sei donne – Il mistero di Leila, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Maya Sansa: Anna Conti

Isabella Ferrari: Viola

Ivana Lotito: Michela

Denise Tantucci: Alessia

Alessio Vassallo: Emanuele

Giulia Fiume: Giulia

Cristina Parku: Aysha

Silvia Dina Pacente: Leila

Michele De Virgilio: Luigi Onofri

Simone Borrelli: Enrico

Filippo Marsili: Tiziano

Alessio Del Mastro: Francesco

Francesca Fioretti: Chiara

Anna Terio: Benedetta

Lucia Nigri: Gloria

Renata Di Leone: Madre di Aysha

Giusy Frallonardo: Professoressa Vinti

Gianfelice Imparato: Marcello Trifoni

Pier Giorgio Bellocchio: Roberto

Fausto Maria Sciarappa: Lorenzo

Maurizio Lastrico: Gregorio

Location

Dove è stata girata (location) Sei donne – Il mistero di Leila? La fiction è stata girata prevalentemente nella città di Taranto, le riprese hanno coinvolto i comuni di Statte, S. Giorgio Ionico, Polignano a Mare, e Monopoli. Per la provincia di Brindisi, alcuni tratti del girato hanno coinvolto anche la località di Torre Canne (frazione di Fasano).

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Sei donne – Il mistero di Leila su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale 6 episodi): la prima martedì 28 febbraio 2023; la terza e ultima martedì 14 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 28 febbraio 2023

Seconda puntata: martedì 7 marzo 2023

Terza puntata: martedì 14 marzo 2023

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Sei donne – Il mistero di Leila? Ogni serata inizierà su Rai 1 alle ore 21,25 e terminerà alle ore 23,40. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Sei donne – Il mistero di Leila in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.