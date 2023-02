A che ora inizia Sei donne – Il mistero di Leila: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Sei donne – Il mistero di Leila, la nuova serie tv con Isabella Ferrari in onda su Rai 1? Ogni puntata (in tutto saranno tre) inizierà il martedì sera alle ore 21,25 e terminerà alle ore 23,40. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti.

Quante puntate sono previste per Sei donne – Il mistero di Leila su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale 6 episodi): la prima martedì 28 febbraio 2023; la terza e ultima martedì 14 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 28 febbraio 2023, ore 21,25

Seconda puntata: martedì 7 marzo 2023, ore 21,25

Terza puntata: martedì 14 marzo 2023, ore 21,25

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Sei donne – Il mistero di Leila, ma dove è stata girata (location) la serie tv? La fiction è stata girata prevalentemente nella città di Taranto, le riprese hanno coinvolto i comuni di Statte, S. Giorgio Ionico, Polignano a Mare, e Monopoli. Per la provincia di Brindisi, alcuni tratti del girato hanno coinvolto anche la località di Torre Canne (frazione di Fasano).