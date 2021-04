Segnali dal futuro: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 21 aprile 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Segnali dal futuro, film apocalittico del 2009 diretto da Alex Proyas e interpretato da Nicolas Cage. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1959. Lucinda Embry è una giovane alunna di una scuola elementare di recente apertura a Lexington in Massachusetts. Per celebrare l’apertura della scuola viene indetto un concorso e l’idea vincente è proprio quella di Lucinda, in cui gli studenti sono chiamati a disegnare ciò che immaginano avverrà nel futuro. Le loro opere verranno conservate in una capsula del tempo che verrà aperta dopo cinquant’anni. Tutti i bambini realizzano dei disegni, tranne Lucinda, che riempie entrambe le facciate del foglio con una serie di numeri senza alcun apparente significato, guidata da alcune voci che le bisbigliano. Passati cinquant’anni, nel 2009 una nuova generazione di studenti sta finalmente per aprire la capsula per visionarne il contenuto. Ad ogni bambino viene assegnato un foglio con i disegni dei bambini di cinquant’anni prima. La busta con il foglio di Lucinda finisce nelle mani di Caleb Koestler, il figlio di 9 anni del professore del MIT e astrofisico John Koestler, ancora profondamente scosso dalla morte della moglie avvenuta in un incendio un anno prima. Koestler, esaminando la sequenza dei numeri di Lucinda, si rende conto che si tratta di un messaggio codificato che predice, con perfetta precisione, data e numero delle vittime delle principali catastrofi che si sono verificate nel corso degli ultimi cinquant’anni…

Segnali dal futuro: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Segnali dal futuro, ma qual è il cast completo (attori) del film? Di seguito l’elenco con i rispettivi ruoli:

Nicolas Cage: John Koestler

Chandler Canterbury: Caleb Koestler

Rose Byrne: Diana Wayland

Lara Robinson: Lucinda Embry / Abby Wayland

Ben Mendelsohn: Professor Phil Beckman

Danielle Carter: Miss Taylor giovane

Alethea McGrath: Miss Taylor anziana

Liam Hemsworth: Spencer

Nadia Townsend: Grace Koestler

Alan Hopgood: Rev. Koestler

Adrienne Pickering: Allison Koestler

Streaming e tv

Dove vedere Segnali dal futuro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 21 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

