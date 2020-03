Segnali dal futuro: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, mercoledì 18 marzo 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Segnali dal futuro, film del 2009 per la regia di Alex Proyas. La pellicola, che narra di un ipotetico scenario apocalittico in cui è preannunciata la fine del mondo, vede come protagonista Nicolas Cage.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Segnali dal futuro film: trama

Il film inizia nell’anno 1959, quando in occasione di una cerimonia per una nuova scuola elementare, gli insegnanti chiedono ad un gruppo di studenti di immaginare come sarà il futuro e di disegnarlo. Una volta terminati, i loro disegni saranno custoditi in una capsula del tempo, dove rimarranno per 50 anni, e una misteriosa ragazzina invece di disegnare, scriverà sull’intero foglio una serie di numeri.

Mezzo secolo dopo, un gruppo di studenti aprirà quella capsula e l’enigmatico messaggio finirà nelle mani di Caleb Koestler, uno dei bambini della classe e figlio del professore di astrofisica John Koestler (Nicolas Cage). Quando John si metterà ad esaminare la serie di numeri contenuta nel messaggio si accorgerà che corrisponde alle date e al numero delle vittime di ognuno dei più grandi disastri verificatisi negli ultimi 50 anni. John scoprirà poco dopo che il messaggio predice altre catastrofi imminenti, oltre che un cataclisma di proporzioni globali.

Segnali dal futuro film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Nicolas Cage – John Koestler

– John Koestler Chandler Canterbury – Caleb Koestler

– Caleb Koestler Rose Byrne – Diana Wayland

– Diana Wayland Lara Robinson – Lucinda Embry / Abby Wayland

– Lucinda Embry / Abby Wayland Ben Mendelsohn – Professor Phil Beckman

– Professor Phil Beckman Danielle Carter – Miss Taylor giovane

– Miss Taylor giovane Alethea McGrath – Miss Taylor anziana

– Miss Taylor anziana Liam Hemsworth – Spencer

Segnali dal futuro film: trailer

Ecco il trailer del film:

Segnali dal futuro film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Segnali dal futuro in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 18 marzo 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

Potrebbero interessarti Ascolti tv martedì 17 marzo 2020: Harry Potter, Pechino Express Harry Potter e la camera dei segreti, su Italia 1 il secondo episodio della saga Viaggio nella grande bellezza, stasera su Canale 5 lo speciale sul Vaticano

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming