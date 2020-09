Seat Music Awards, Viaggio nella musica: la scaletta

Oggi pomeriggio alle ore 16 su Rai 1 va in onda “Viaggio nella musica”, programma condotto da Nek, il terzo ed ultimo appuntamento con i “Seat Music Awards”. Nek, al suo debutto da conduttore, non solo presenterà alcuni colleghi ed amici su palco dell’Arena di Verona ma mostrerà interviste a operatori del settore, cantanti, curiosità dal backstage raccolte, durante i due precedenti appuntamenti con la kermesse canora. Ma qual è la scaletta dell’ultimo atto dei Seat Music Awards, Viaggio nella musica? Sul palco si avvicenderanno: Il Volo con “Un amore così grande”, Gigi D’Alessio con Clementino in “Come suena il corazion”, Gaia presenta live il nuovo singolo “Coco Chanel”, Marco Masini propone un medley dei suoi successi e assieme al conduttore Nek accenna anche il brano “Principessa”. Aria di tormentoni estivi con Rocco Hunt e Ana Mena in “A un passo dalla luna”, Bugo con Ermal Meta in “Mi manca”, Giovanni Caccamo con Michele Placido omaggiano Franco Battiato con “La cura”, mentre Mario Biondi canta “Paradise” per poi tornare sul palco con Ron con “Non abbiam bisogno di parole”, poi Nina Zilli presenta “Schiacciacuore”. Non poteva mancare la celebrazione del maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso, con il brano “Se telefonando” che Nek canta con Simona Molinari. Mr Rain canta “Fiori di Chernobyl”, mentre Aiello propone il suo tormentone “Vienimi (a ballare)”. Il gran finale è affidato conduttore stesso che canta “Perdonare”.

Streaming e tv

Dove vedere Viaggio nella musica Seat Music Awards in tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda oggi – 6 settembre 2020 – pomeriggio alle ore 16 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Baywatch: trama, cast e streaming del film Hotel Gagarin: la trama del film, di cosa parla Nella tana dei lupi: il cast completo del film con Gerard Butler