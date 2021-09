Seat Music Awards 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda serata

Stasera, venerdì 10 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la seconda serata del Seat Music Awards 2021. Quella di quest’anno all’Arena di Verona sarà una vera e propria festa della ripartenza che omaggerà non solo la musica, ma anche lo spettacolo in maniera più ampia, con moltissimi ospiti dal mondo della televisione e del cinema. Alla conduzione, per il decimo anno consecutivo, Carlo Conti e Vanessa Incontrada a premiare gli artisti per i loro successi discografici. Dove vedere la seconda puntata del Seat Music Awards 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, come detto, va in onda stasera – venerdì 10 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Seat Music Awards 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Per accedervi bisogna registrarsi tramite social o mail.

Cantanti e ospiti (scaletta)

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming il Seat Music Awards 2021, ma quali sono i cantanti e ospiti che saliranno sul palco stasera, 10 settembre? Previsti artisti del mondo della musica ma non solo. Ecco chi salirà sul palco oggi: Annalisa, Eleonora Abbagnato, Autogol Dj Matrix feat. Arisa e Ludwig, Baby K, Loredana Bertè, Blanco, Boomdabash, Capo Plaza, Colapesce e Dimartino, Deddy, Fred De Palma, Diodato, Emma Emis Killa e Jake La Furia, Ernia, Francesco Gabbani, Loretta Goggi, Guè Pequeno, Il tre, Irama, Elettra Lamborghini, Mace, Negramaro, Noemi e Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Rocco Hunt e Ana Mena, Federico Rossi, Mara Sattei, Shablo, Shade, Takagi&Ketra e Giusy Ferreri, Tancredi.