Seat Music Awards 2021: cantanti, ospiti, scaletta (programma) e streaming

Giovedì 9 e venerdì 10 settembre 2021 alle ore 20,30 su Rai 1 va in onda il Seat Music Awards 2021. Quella di quest’anno all’Arena di Verona sarà una vera e propria festa della ripartenza che omaggerà non solo la musica, ma anche lo spettacolo in maniera più ampia, con moltissimi ospiti dal mondo della televisione e del cinema. Alla conduzione, per il decimo anno consecutivo, Carlo Conti e Vanessa Incontrada a premiare gli artisti per i loro successi discografici. Sarà poi Nek a guidare il terzo appuntamento di quest’anno, atteso per il 12 settembre: Seat Music Awards – Disco estate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

“Credo che questa edizione vada dedicata tutta a Raffaella Carrà”, ha detto Carlo Conti nel corso della conferenza stampa di presentazione. “Tra i molti artisti ci sarà Loretta Goggi, che festeggerà i 40 anni di “Maledetta primavera”, e sono felice di consegnare un premio speciale a Maria De Filippi e Amadeus”, ha proseguito il conduttore. Tra gli ospiti ci saranno anche Antonella Clerici, Alessandro Siani, Giorgio Panariello, Marco Giallini e Paola Cortellesi. Per la serata del 9 settembre è prevista poi la partecipazione speciale del Maestro Andrea Bocelli per festeggiare i dieci anni di attività della sua fondazione. La serata sarà dedicata alla raccolta fondi per la Andrea Bocelli Foundation, grazie al numero solidale 45516 (chiamate da numero fisso o sms da mobile) per il nuovo progetto di ricostruzione delle zone colpite dal sisma nel 2016.

Seat Music Awards 2021: cantanti e scaletta (programma) delle serate

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti (extra musica) del Seat Music Awards 2021, ma quali sono i cantanti che si esibiranno sul palco? E la scaletta delle serate? Il programma (con ordine di apparizione) delle due serate non è ancora stato reso noto, ma sappiamo chi si esibirà e in quale puntata. Di seguito la “scaletta” del Seat Music Awards 2021 serata per serata:

GIOVEDì 9 SETTEMBRE 2021

Giovedì 9 settembre 2021 vedremo: Alessandra Amoroso, Amadues, Claudio Baglioni, Orietta Berti, Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Paola Cortellesi, Gigi D’Alessio, Maria De Filippi, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Marco Giallini, Il Volo, Jerry Calà, Achille Lauro, Ligabue, Madame, Mahmood ed Elisa, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Mecna, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, Massimo Pericolo, Pio e Amedeo, Psicologi, Purple Disco Machine, Random, Samuel, Sangiovanni, Aka 7even, Alessandro Siani, Zucchero.

VENERDì 10 SETTEMBRE 2021

Venerdì 10 settembre 2021 vedremo: Annalisa, Eleonora Abbagnato, Autogol Dj Matrix feat. Arisa e Ludwig, Baby K, Loredana Bertè, Blanco, Boomdabash, Capo Plaza, Colapesce e Dimartino, Deddy, Fred De Palma, Diodato, Emma Emis Killa e Jake La Furia, Ernia, Francesco Gabbani, Loretta Goggi, Guè Pequeno, Il tre, Irama, Elettra Lamborghini, Mace, Negramaro, Noemi e Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Rocco Hunt e Ana Mena, Federico Rossi, Mara Sattei, Shablo, Shade, Takagi&Ketra e Giusy Ferreri, Tancredi.

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021

Il terzo appuntamento, atteso per il 12 settembre e condotto da Nek: Seat Music Awards – Disco estate vedrà artisti come Paolo Belli, Michele Bravi, Red Canzian, Clementino, Coma_Cose, Gaia, Gaudiano, Enrico Nigiotti, Matteo Romano, Federico Rossi, Sottotono.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per il Seat Music Awards 2021, lo show condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 2 puntate più una. La prima serata verrà trasmessa il 9 settembre; la seconda il 10 settembre; la “terza” invece vedrà esibirsi altri artisti nel pomeriggio di domenica. Ma vediamo insieme la programmazione completa dell’evento su Rai 1:

Prima puntata: giovedì 9 settembre 2021, ore 20,30

Seconda puntata: venerdì 10 settembre 2021, ore 20,30

Terza puntata: domenica 12 settembre 2021, ore 17,20

Ma quanto dura (durata) ogni puntata o serata del Seat Music Awards 2021? Le due serate andranno in onda dalle ore 20,30 alle ore 00,30. In tutto ogni serata durerà (pubblicità e spazio Tg1 inclusi) circa 4 ore. La puntata di domenica durerà 1 ora e 25 minuti (pubblicità incluse).

Streaming e tv

Dove vedere il Seat Music Awards 2021 in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il 9 e 10 settembre 2021 alle ore 20,30 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.