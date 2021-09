Seat Music Awards 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la prima serata

Stasera, giovedì 9 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda il Seat Music Awards 2021. Quella di quest’anno all’Arena di Verona sarà una vera e propria festa della ripartenza che omaggerà non solo la musica, ma anche lo spettacolo in maniera più ampia, con moltissimi ospiti dal mondo della televisione e del cinema. Alla conduzione, per il decimo anno consecutivo, Carlo Conti e Vanessa Incontrada a premiare gli artisti per i loro successi discografici. Dove vedere il Seat Music Awards 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, come detto, va in onda stasera – giovedì 9 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Seat Music Awards 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Per accedervi bisogna registrarsi tramite social o mail.

Cantanti e ospiti (scaletta)

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming il Seat Music Awards 2021, ma quali sono i cantanti e ospiti che saliranno sul palco stasera, 9 settembre? Previsti artisti del mondo della musica ma non solo. Ecco chi salirà sul palco oggi: Alessandra Amoroso, Amadues, Claudio Baglioni, Orietta Berti, Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Paola Cortellesi, Gigi D’Alessio, Maria De Filippi, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Marco Giallini, Il Volo, Jerry Calà, Achille Lauro, Ligabue, Madame, Mahmood ed Elisa, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Mecna, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, Massimo Pericolo, Pio e Amedeo, Psicologi, Purple Disco Machine, Random, Samuel, Sangiovanni, Aka 7even, Alessandro Siani, Zucchero.