Seat Music Awards 2021: la scaletta (programma) della prima serata

Qual è la scaletta (programma) della prima serata del Seat Music Awards 2021, in onda stasera – 9 settembre – su Rai 1 alle ore 21,20? Il programma (con ordine di apparizione esatto) delle due serate non è ancora stato reso noto, ma sappiamo chi si esibirà, chi salirà sul palco dell’Arena di Verona. Sarà una vera e propria festa della ripartenza che omaggerà non solo la musica, ma anche lo spettacolo in maniera più ampia, con moltissimi ospiti dal mondo della televisione e del cinema. Di seguito la “scaletta” del Seat Music Awards 2021 per la serata del 9 settembre:

Alessandra Amoroso

Amadues

Claudio Baglioni

Orietta Berti

Alessandro Cattelan

Antonella Clerici

Paola Cortellesi

Gigi D’Alessio

Maria De Filippi

Roby Facchinetti

Dodi Battaglia

Red Canzian

Marco Giallini

Il Volo

Jerry Calà

Achille Lauro

Ligabue

Madame

Mahmood ed Elisa

Fiorella Mannoia

Marracash

Marco Masini

Mecna

Marco Mengoni

Francesca Michielin

Giorgio Panariello

Massimo Pericolo

Pio e Amedeo

Psicologi

Purple Disco Machine

Random

Samuel

Sangiovanni

Aka 7even

Alessandro Siani

Zucchero.

Le parole di Carlo Conti

“Credo che questa edizione vada dedicata tutta a Raffaella Carrà”, ha detto Carlo Conti nel corso della conferenza stampa di presentazione. “Tra i molti artisti ci sarà Loretta Goggi, che festeggerà i 40 anni di “Maledetta primavera”, e sono felice di consegnare un premio speciale a Maria De Filippi e Amadeus”, ha proseguito il conduttore che salirà sul palco con Vanessa Incontrada.

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta della prima serata del Seat Music Awards 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il 9 e 10 settembre 2021 alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.