Seat Music Awards 2021: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per il Seat Music Awards 2021, lo show condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 2 puntate più una. La prima serata verrà trasmessa il 9 settembre; la seconda il 10 settembre; la “terza” invece vedrà esibirsi altri artisti nel pomeriggio di domenica. Ma vediamo insieme la programmazione completa dell’evento su Rai 1:

Prima puntata: giovedì 9 settembre 2021, ore 20,30

Seconda puntata: venerdì 10 settembre 2021, ore 20,30

Terza puntata: domenica 12 settembre 2021, ore 17,20

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata o serata del Seat Music Awards 2021? Le due serate andranno in onda dalle ore 20,30 alle ore 00,30. In tutto ogni serata durerà (pubblicità e spazio Tg1 inclusi) circa 4 ore. La puntata di domenica durerà 1 ora e 25 minuti (pubblicità incluse).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per il Seat Music Awards 2021, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il 9 e 10 settembre 2021 alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.