Se son rose: trama, cast e streaming del film su Rete 4
Questa sera, sabato 23 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Se son rose, film italiano del 2018, scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Leonardo è un cinquantenne ostinatamente single che fa il giornalista di successo sul web, occupandosi di alte tecnologie e ha una figlia di 15 anni, Yolanda, lascito di un matrimonio naufragato. Yolanda è stanca di vedere il padre nutrirsi di involtini primavera surgelati e crogiolarsi nel suo infantilismo regressivo, quindi pensa che la chiave di volta possa essere una relazione stabile. Per metterlo di fronte ai suoi innumerevoli fallimenti in ambito sentimentale Yolanda decide di mandare a tutte le ex di Leonardo un sms che dice: “Sono cambiato. Riproviamoci!”. E le sue ex rispondono, ognuna secondo la propria modalità.
Se son rose: il cast
Abbiamo visto la trama di Se son rose, ma qual è il cast del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Leonardo Pieraccioni: Leonardo Giustini
- Elena Cucci: Ginora
- Michela Andreozzi: Angelica
- Caterina Murino: Benedetta
- Claudia Pandolfi: Fabiola
- Gabriella Pession: Elettra
- Antonia Truppo: Fioretta
- Mariasole Pollio: Yolanda
- Francesco Ciampi: Portiere Caritas
- Nunzia Schiano: signora Coscia
- Sergio Pierattini: monsignore
- Gianluca Guidi: Fabio
- Vincenzo Salemme: signor Formisano
- Claudio Fadda: marito Angelica
- Alessandro Paci: usciere università
- Martina Pieraccioni: Yolanda da piccola
- Eleonora Di Miele: istruttrice di paracadutismo
- Gaetano Gennai: amico di Leonardo
- Stefano Martinelli: inserviente
- Jonis Bascir: Samir
- Carlo Conti: spettatore della partita di tennis
Streaming e tv
Dove vedere Se son rose in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 23 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.