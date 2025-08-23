Se son rose: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 23 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Se son rose, film italiano del 2018, scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Leonardo è un cinquantenne ostinatamente single che fa il giornalista di successo sul web, occupandosi di alte tecnologie e ha una figlia di 15 anni, Yolanda, lascito di un matrimonio naufragato. Yolanda è stanca di vedere il padre nutrirsi di involtini primavera surgelati e crogiolarsi nel suo infantilismo regressivo, quindi pensa che la chiave di volta possa essere una relazione stabile. Per metterlo di fronte ai suoi innumerevoli fallimenti in ambito sentimentale Yolanda decide di mandare a tutte le ex di Leonardo un sms che dice: “Sono cambiato. Riproviamoci!”. E le sue ex rispondono, ognuna secondo la propria modalità.

Se son rose: il cast

Abbiamo visto la trama di Se son rose, ma qual è il cast del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Leonardo Pieraccioni: Leonardo Giustini

Elena Cucci: Ginora

Michela Andreozzi: Angelica

Caterina Murino: Benedetta

Claudia Pandolfi: Fabiola

Gabriella Pession: Elettra

Antonia Truppo: Fioretta

Mariasole Pollio: Yolanda

Francesco Ciampi: Portiere Caritas

Nunzia Schiano: signora Coscia

Sergio Pierattini: monsignore

Gianluca Guidi: Fabio

Vincenzo Salemme: signor Formisano

Claudio Fadda: marito Angelica

Alessandro Paci: usciere università

Martina Pieraccioni: Yolanda da piccola

Eleonora Di Miele: istruttrice di paracadutismo

Gaetano Gennai: amico di Leonardo

Stefano Martinelli: inserviente

Jonis Bascir: Samir

Carlo Conti: spettatore della partita di tennis

Streaming e tv

Dove vedere Se son rose in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 23 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.