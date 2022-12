Se mi lasci ti sposo: trama, cast, quante puntate e streaming del film

Stasera, giovedì 15 dicembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Se mi lasci ti sposo, film che racchiude bene gli elementi che caratterizzano il ciclo “Purché finisca bene”. La pellicola con protagonisti Sara Lazzaro e Alessio Vassallo è una commedia agrodolce, in cui i problemi sentimentali vanno a braccetto con quelli della contemporaneità italiana, in questo caso, la precarietà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giulia e Marco sono una coppia in crisi come tante, si trascinano per inerzia e sembrano non avere energia neppure per dire basta. Anche perché separarsi costa caro e non solo per il prezzo emotivo: due case, spese multiple, il doppio delle bollette. Bisogna poterselo permettere e Giulia e Marco, trentenni veri, precari e affaticati, sono in crisi anche economica. Ecco che Giulia ha un’idea strampalata e geniale: se non hanno soldi per separarsi, potrebbero sposarsi e approfittare così dei regali dei generosi parenti. Sì, ma come? Marco rilancia con la sua creatività e capacità di creare storie: ci sposiamo per finta! Chiesa sconsacrata, musicisti sgangherati, buffet molto radical e poco chic e il gioco è fatto. Poi si scappa e si dividono finalmente le strade oltre al bottino. Peccato che a furia di far finta vengono strane idee…

Se mi lasci ti sposo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Se mi lasci ti sposo, ma qual è il cast completo del film? Protagonisti del film sono Sara Lazzaro e Alessio Vassallo. Con loro Marina Massironi, Paolo Calabresi e Paolo Bernardini. Regista: Matteo Oleotto che ha diretto la serie tv “Volevo fare la rockstar” e altri due film di “Purché finisca bene: “Mai scherzare con le stelle!” (2020) e “Tutta colpa della fata Morgana” (2021).

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Se mi lasci ti sposo? Essendo un film andrà in onda una sola “puntata”. La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 di oggi, giovedì 15 dicembre 2022, su Rai 1.

Streaming e tv

Dove vedere Se mi lasci ti sposo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 15 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.